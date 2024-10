Quan es farà l’últim canvi d’hora a Espanya

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El canvi d’horari a Espanya el 2024 es farà durant la matinada de dissabte 26 al diumenge 27 d’octubre, un esdeveniment que coincideix amb l’últim diumenge del mes i segueix la tradició anual de modificar els rellotges a la primavera i tardor. A les 3:00 a.m., els rellotges es retardaran una hora, tornant a marcar les 2:00, un ajustament que també es realitza a les Illes Canàries, però a les 2:00 a.m., quan tornarà a ser la 1:00.

Aquest horari d’hivern serà vigent fins al 30 de març de 2025, quan es restablirà l’horari d’estiu. D’aquesta manera, es garanteix una hora més de llum en el matí i una hora menys de llum en la tarda durant els mesos freds.

Aquest canvi d’horari, implementat a tots els països de la Unió Europea, té per objectiu principal l’estalvi d’energia. No obstant, la seua efectivitat i rellevància han estat qüestionades en les últimes dècades. A nivell energètic, l’estalvi ha disminuït significativament, ja que l’ús de tecnologia d’il·luminació eficient i l’augment dels dispositius electrònics a les cases han reduït l’impacte que aquesta mesura solia tenir. El 2016, l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) d’Espanya va estimar que el canvi d’hora estalviava un 0,5% del consum elèctric anual, equivalent a uns 300 milions de kWh. Tanmateix, aquesta xifra només representa una fracció del consum total d’energia de prou país.

Malgrat l’estalvi energètic que es pretén aconseguir, la pràctica ha generat un ampli debat sobre els seus efectes en la salut. Diversos estudis suggereixen que el canvi horari pot alterar el ritme biològic de les persones, causant efectes secundaris com a insomni, fatiga, irritabilitat, mals de cap i desajustos en l’estat d’ànim. Els experts en salut assenyalen que, encara que moltes persones s’adapten ràpidament, hi ha grups vulnerables, com nens i persones grans, que poden patir més a causa d’aquests canvis.

El 2019, la Comissió Europea va proposar eliminar el canvi d’horari de manera permanent i permetre que cada país decidís si desitjava adoptar l’horari d’estiu o el d’hivern durant tot l’any. Encara que aquesta proposta va generar expectatives d’un canvi imminent, la seua implementació s’ha retardat a causa de la pandèmia de COVID-19 i les recents tensions polítiques i econòmiques a Europa, com la guerra a Ucraïna. Actualment, el debat continua i els països membres no han aconseguit un consens sobre el millor enfocament per regular aquesta pràctica. A Espanya, el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) va publicar el 2022 les dates dels pròxims canvis d’hora fins l’any 2026, complint amb l’Article 5 del Reial Decret 236/2002, el qual regula aquesta pràctica des de fa dos dècades.

L’últim canvi d’hora previst pel BOE està programat per al 25 d’octubre de 2026, i alguns interpreten aquesta data com un possible indici que la pràctica podria arribar a la seua fi en els propers anys. No obstant, fins la data, no s’ha pres cap decisió oficial en aquest sentit. Ara per ara, les pròximes dates programades per al canvi d’horari a Espanya són les següents:

Diumenge, 27 d’octubre de 2024

Diumenge, 30 de març de 2025

Diumenge, 26 d’octubre de 2025

Diumenge, 29 de març de 2026

Diumenge, 25 d’octubre de 2026

La persistència d’aquesta pràctica a Europa continua sent objecte de debat. La Unió Europea encara no ha arribat a un acord unificat sobre l’horari que cada país hauria de mantenir. Mentre alguns afirmen que l’horari d’estiu beneficia el comerç i el turisme, d’altres argumenten que l’horari d’hivern s’ajusta millor al ritme natural i a les hores de llum a l’hivern, especialment en països del nord d’Europa.

En conclusió, el canvi d’horari a Espanya i a la Unió Europea en general reflecteix una mesura que es troba enmig d’un procés de reavaluació, considerant tant l’estalvi energètic limitat que proporciona com els seus efectes en la salut de la població. La possibilitat d’un canvi definitiu està en l’aire, i el futur d’aquesta pràctica dependrà dels acords als quals arribin els països europeus en els propers anys.