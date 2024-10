Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Leire Martínez deixa La Oreja de Van Gogh després de 17 anys, segons ha anunciat la banda en un comunicat aquest dilluns: “Després de 17 anys meravellosos atapeïts de música i emocions que mai no oblidarem, volem anunciar que les trajectòries professionals de Leire i La Oreja de Van Gogh seguiran camins separats. La decisió ha estat dura i difícil, però arriba després de molt temps de reflexió i profundes converses en les quals no hem aconseguit atansar les nostres diferents maneres de viure el grup. Acaba una etapa fascinant que tots portarem al cor i que ens ha permès disfrutar de la millor professió del món d’una manera somiada”.

El que no ha confirmat el grup és el retorn d’Amaia Montero, exvocalista del grup, com s’està especulant des de fa temps. No obstant, el comunicat arriba tres mesos després que Montero tornés a la música després de dos anys retirada de la indústria.