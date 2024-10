Tallers i espectacles per continuar amb l'Enre9

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Festival Enre9 va iniciar ahir l’Escoleta d’Arts per donar continuïtat durant tot l’any a l’objectiu de promoure i fomentar la cohesió social amb diverses propostes dirigides a nens i joves de la Mariola, Turó de Gardeny i Blocs Joan Carles. Un taller de percussió africana, amb Edouard Gomis, per a nens i nenes a partir dels 12 anys va ser ahir l’encarregat d’iniciar les activitats al Casal Cívic de la Mariola. L’activitat es repetirà tots els dilluns fins al mes de maig. Els dimarts, avui es farà el primer, serà el torn per al curs de dansa urbana amb Dancescape per a joves de 12 a 16 anys i els divendres, el dia 18 el primer, es farà un taller d’arts plàstiques amb Trama per a menors de 5 a 10 anys. També es reprendrà el taller teatral amb la Fundació Tutelar Alosa, el resultat del qual es podrà veure al maig en la pròxima edició del festival. També s’han programat els espectacles Isla, de la companyia D’Clic, aquest divendres 18 a la plaça Barcelona, i Recuerdos de Margaritas, de Mariana Collado i Lucio A. Baglivio, per al proper 30 octubre a la plaça del Casal Cívic i Comunitari.