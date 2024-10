La 14 edició del CervisiaLleida comptarà amb braçalets 'cashless'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol i el grup Mahou San Miguel organitzen la 14 edició de CervisiaLleida, el saló cerveser que se celebrarà de divendres a diumenge pròxims a la plaça de la Llotja de Lleida. Com a principal novetat, aquest any se substitueix el sistema de venda de tiquets per braçalets cashless que el públic podrà carregar amb l’import que desitgi per fer els pagaments en els diferents punts del recinte. El braçalet té un cost d’1 euro (no retornable) i dona dret a participar en el sorteig de regals del certamen.

El saló té programades una sèrie d’activitats, que es van presentar ahir en un acte celebrat a la fàbrica de San Miguel, que combinen gastronomia, música i la degustació d’una trentena de cerveses elaborades o distribuïdes pel grup Mahou-San Miguel arreu del món. Es disposaran vuit barres diferents: San Miguel, Mahou, Alhambra, Internacional, Premium, Craft, IPA i Solan de Cabras. A més, pensant en el públic més interessat pel món cerveser, es faran maridatges dirigits per un beer sommelier divendres, a les 19.00 hores; dissabte, a les 13.00 i a les 19.00 hores, i diumenge, a les 13.00 hores.

L’oferta gastronòmica del saló inclou la proposta permanent, durant els tres dies, de les elaboracions amb productes de proximitat de la Fecoll i de Bo de Shalom, així com la Tapa Jamón Ibérico by Iberic Box, del Grup Vall Companys, a més d’una selecció de la VII Ruta de la Tapa San Miguel de Lleida. D’aquesta forma, divendres es podran degustar les creacions de Caravista Restaurant (La nostra croqueta tigre) i Glass Go (Pumpkin Knuckles). Dissabte serà el torn de les tapes de Lo Carrincló (Calamars al Carrincló); de Marc & Cristy (Cierzo); Tocata (Choripán de Tocata); L’Espurna (Entrepà de caragols) i Tosca (Trilogia de Sabors). De cara a diumenge, els visitants podran tastar les creacions d’El Altar Mayor (No ni ná) i Brasa d’Or (Cachopo d’Or).

Així mateix, el cartell musical de CervisiaLleida comptarà amb vuit concerts gratuïts amb una aposta pel talent local. Així, divendres actuaran els grups El Último Escuadrón i De Noche. Dissabte, hi haurà sessió amb DJ Ponent Roots; La Banda de Jonàs i Manel López Aka Mamomo & DJ Ramos. I diumenge actuaran Rumba de Zona, Código Rock Band i Claquera. El certamen obrirà portes divendres a les 19.00 hores i també hi haurà animació amb Els Esbojarrats Cervesers de Sac Espectacles i hi haurà un espai infantil.