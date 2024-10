Les germanes de Puig Antich agraeixen l'anul·lació de la seva sentència: "Fa cinquanta anys que lluitem per això"

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Les germanes de Salvador Puig Antich, el darrer condemnat a mort a garrot vil del franquisme, han agraït aquest dimecres l'anul·lació de la seva sentència en un acte on el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, els ha entregat també una declaració de "reconeixement i reparació". "Fa cinquanta anys que lluitem per això, per la dignitat del nostre germà Salvador. Aquest moment és molt important per nosaltres i estem emocionades i sense paraules", ha expressat Inma Puig Antich en la cerimònia celebrada aquest migdia a Madrid. Torres, per la seva part, ha remarcat que queda anul·lat tant el tribunal com la condemna del Consell de Guerra que va patir l'activista anarquista mort l'any 1974.

"Tanquem un capítol i avui dormirem tranquil·les, però demà ja ho veurem", ha explicat Montserrat a la premsa. A parer seu, el pas fet pel govern espanyol substitueix "de moment" la petició que, des de fa anys, fan al Tribunal Suprem perquè anul·li definitivament la condemna al seu germà. D'altra banda, ha dit que se senten molt contentes amb el format de l'acte que ha preparat el ministeri, que ha sigut molt breu i sense gaires formalitats.

"Els morts no ressuscitaran, però legalment es treuen totes les culpes que es van donar, i que no eren certes. Com a mínim hi ha una mica de dignitat per a una persona que ja no hi és, i això és el que volíem nosaltres", ha conclòs. Merçona, una altra de les germanes, ha realçat el valor que té que el govern espanyol deslegitimi avui la decisió que va prendre l'Estat franquista fa mig segle. "És un pas que volíem aconseguir, i que no ho teníem gaire clar. Ja era hora", ha emfatitzat.

Un acte "de justícia"

El gest de desgreuge d'aquest dimecres arriba després que al mes de març el mateix Torres prometés des del Congrés que es donaria un "reconeixement personal" a la família de Puig Antich. Tal com ha dit avui el ministre davant les germanes del militant antifranquista, el pas fet pel govern suposa un acte de "reparació, justícia, de no repetició i de veritat" i una mostra de la "democràcia consolidada" que té avui Espanya.

"Salvador Puig Antich va ser una víctima, i els seus familiars també, que el van perdre molt jove", ha lamentat abans d'admetre que l'acte té un gust "agredolç" després de tants anys d'espera. "És un gest que sé que saben apreciar perquè suposa posar les coses al seu lloc. (...) Des del lloc on sigui, ell sabrà que avui, en certa manera, es fa justícia", ha conclòs.

La reparació legal a Puig Antich arriba just l'any en què es commemora el 50è aniversari de la seva mort. De fet, els darrers mesos s'han succeït els actes de record i denuncia per la seva execució, el matí del 2 de març de 1974, a la presó Model de Barcelona.

Puig Antich era membre destacat del Moviment Ibèric d'Alliberament (MIL), un grup anarquista que feia atracaments a bancs per finançar les seves accions. De fet, va ser detingut a Barcelona el 25 de setembre de 1973 després d'haver participat d'un atracament en un banc a Bellver de Cerdanya. En la detenció, un policia va resultar mort per diversos trets de pistola i Puig Antich va acabar sent condemnat a mort.