Osca celebra la seua primera Feria del Dulce amb destacats pastissers i reconeixement al talent

La ciutat d’Osca es prepara per celebrar la Primera Feria Popular del Dulce, un esdeveniment gastronòmic que reunirà pastissers de primer nivell i destacarà l’excel·lència del producte local. La fira tindrà lloc del 25 al 27 d’octubre a l’emblemàtica plaça de López Allué.

Organitzada per l’Ajuntament d’Osca i finançada pel Govern d’Aragó a través de Turisme d’Aragó, la fira compta també amb la col·laboració del Gremi de Pastissers Artesans d’Osca i Aliments d’Aragó.

Programació i activitats

La fira comptarà amb expositors, una zona de degustació i una sèrie de tallers impartits per reconeguts professionals del sector. Entre els destacats es troben:

Luc Crusellas , millor xocolater del món el 2022.

, millor xocolater del món el 2022. Jordi Farrés , creador de la millor pasta de te artesana d’Espanya el 2024.

, creador de la millor pasta de te artesana d’Espanya el 2024. Miquel Guarro , millor xocolater de 2013 i autor del llibre "Dolça Revolució".

, millor xocolater de 2013 i autor del llibre "Dolça Revolució". Manuel Aldo de Pastisseria de Tolosa.

de Pastisseria de Tolosa. Daniel Hughes de Chocolates Valrhona i Sura Ascaso de Pastisseria Ascaso .

i de Pastisseria . Raúl Bernal de LaPaca, millor mestre xocolater d’Espanya el 2011 i el 2023, i millor bombó artesà d’Espanya el 2023.

A més, s’oferiran tallers especialitzats en pastisseria sense gluten i sense lactosa, impartits per Paula Domenèch Pastry Xef i Cristina Marco.

Premio Vicente Ascaso

En el marc de la fira, el Gremi de Pastissers d’Osca entregarà el primer Premio Vicente Ascaso a Christian Escribà, de la històrica Pastisseria Escribà de Barcelona. Aquest premi reconeix pastisseries amb una trajectòria consolidada que combinen tradició i innovació, buscant sempre la màxima qualitat als seus productes. El premi ha estat dissenyat per l’il·lustrador oscenc Isidro Ferrer i elaborat per l’artesà de la fusta Carlos Mur (Artific).

Importància per al turisme i la gastronomia local

Les autoritats locals destaquen la rellevància d’aquesta fira per posicionar Osca com a destinació gastronòmica. El conseller Manuel Blasco va emfatitzar la col·laboració del Govern d’Aragó amb l’Ajuntament d’Osca per promoure el turisme i destacar la gastronomia local. Per la seua part, l’alcaldessa Lorena Orduna va subratllar el valor diferencial que aporten les set pastisseries centenàries de la ciutat.

Jesús Tolosana, president del gremi, va ressaltar: "Aquest esdeveniment posicionarà Osca com a destinació gastronòmica gràcies a les nostres pastisseries".

Programació Completa

La fira oferirà un ampli programa d’activitats durant tot el cap de setmana, des de tallers amb destacats pastissers fins concursos i emissions en directe de programes de ràdio. Els assistents podran disfrutar d’una experiència única que combina tradició, innovació i l’excel·lència de la pastisseria local.

Divendres 25

17:00h - Obertura de la Fira

18:00h - Inauguració oficial

19:00-19:45h - Taller de Manuel Aldo (Pastisseria de Tolosa)

(Pastisseria de Tolosa) 20:30h - Tancament de la Fira

Dissabte 26

10:00-11:00h - Obertura de la Fira

11:00-11:45h - Taller de Luc Crusellas

12:00-12:40h - Taller de Daniel Hughes i Sura Ascaso

i Sura 13:00-14:00h - Emissió en directe del programa de ràdio "A viure Aragó" de la Cadena Ser

14:30h - Tancament de la Fira

Diumenge 27

10:00h - Obertura de la Fira

10:30-11:15h - Taller de Jordi Farrés

11:30-12:15h - Taller de Paula Domenèch

13:00-14:00h - Taller de Miquel Guarro

14:00h - Entrega del Premio Vicente Ascaso a Christian Escribà

16:30h - Taller de Raúl Bernal

17:00-17:45h - Taller de Cristina Marco

18:00-18:45h - Concurso Quiz Dulce

19:00-19:45h - Taller de Raúl Bernal

20:30h - Tancament de la Fira

La Feria del Dulce d’Osca promet ser una cita ineludible per als amants de la rebosteria, oferint una experiència única que combina tradició, innovació i l’excel·lència de la pastisseria local.

La Primera Feria Popular del Dulce d’Osca s’emmarca en el creixent interès per la gastronomia com a motor turístic. Cada vegada més ciutats i regions aposten per esdeveniments gastronòmics per atreure visitants i donar a conèixer els seus productes locals. En aquest cas, Osca busca posar de relleu la seua rica tradició pastissera i el talent dels seus professionals.