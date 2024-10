Nou avenç lleidatà sobre l'Atàxia de Friedreich

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup d’investigació Bioquímica de l’Estrès Oxidatiu de l’IRBLleida i la UdL lideren una investigació per conèixer l’inici de l’afectació a les cèl·lules de les persones que pateixen Atàxia de Friedreich, una malaltia minoritària neuro-cardiodegenerativa causada per la deficiència d’una proteïna anomenada frataxina i que afecta unes 15.000 persones al món. Des de fa anys, el grup ha desenvolupat una línia sobre aquesta patologia de la qual encara es tenen molts dubtes sobre la funció de frataxina i, per tant, sobre la progressió de la malaltia.

Recentment, gràcies a un estudi fet a Lleida amb ratolins que recapitula els símptomes observats en humans, s’ha determinat un nou avenç sobre com la deficiència de frataxina indueix la mort cel·lular de les neurones sensorials per a un procés anomenat ferroptosis. Es tracta d’una forma de mort cel·lular que es caracteritza per la peroxidació de lípids de membrana i augment d’espècies reactives de l’oxigen degudes a l’acumulació de ferro. Aquest estudi permet conèixer millor la malaltia i provar possibles fàrmacs, segons van assenyalar membres del grup, liderat pel catedràtic de la Universitat de Lleida Joaquim Ros. Aquesta patologia ocasiona descoordinació i problemes de mobilitat i normalment apareix entre els 5 i els 15 anys.