Sobreviure al càncer depèn de Salut

Lleida va commemorar ahir el Dia Internacional contra el càncer de mama amb l’objectiu d’impulsar la conscienciació sobre aquesta malaltia i la importància del diagnòstic precoç. A les 11.00 hores, la plaça de la Paeria va acollir la lectura del manifest de l’entitat Adima. A la tarda, a les 18.00 h, Plusfresc va presentar el Calendari Solidari contra el càncer de mama a la Sala Sunka, una iniciativa de Llenceria Xabel·la. El càncer de mama és el més freqüent en les dones, amb una incidència que es preveu que augmentarà almenys fins al 2040. A Catalunya es van diagnosticar 5.337 casos l’any 2023, una xifra inferior al 2022, però els avenços en els diagnòstics i en els tractaments gràcies a la investigació han augmentat la supervivència fins al 89%. Les dones que lluiten contra el càncer demanen que es deixi de dir que la supervivència és qüestió d’actitud i diuen que sobreviure depèn de les polítiques de salut accessibles, gratuïtes i innovadores. També reclamen que no es tregui importància a la malaltia i recorden que és un procés que implica cirurgia, radioteràpia, quimioteràpia, reconstrucció, extirpació d’ovaris, fisioteràpia, mastectomia o rehabilitació. A més, carreguen contra campanyes d’algunes empreses que s’aprofiten del color rosa per promocionar els seus productes, terme conegut com el pinkwashing (rentat rosa).

La immunoteràpia ha renovat l’abordatge de la malaltia

Els oncòlegs tenien al principi poc més que la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia, però amb els anys noves tècniques i vies han revolucionat l’abordatge del càncer, com la immunoteràpia, que aprofita el sistema immunitari del mateix pacient per atacar el tumor. Un altre dels fàrmacs més recents són els anticossos conjugats presentats moltes vegades com la “quimioteràpia del futur”, es tracta d’un procés en el qual la quimioteràpia s’uneix a un anticòs perquè ataqui només les cèl·lules tumorals i no les sanes. Descobrir nous medicaments i conèixer com són els tumors i la detecció precoç ajuden a aquest increment en la supervivència de les dones afectades. La meta dels oncòlegs i els investigadors del càncer de mama és preservar el màxim possible la qualitat de vida de les pacients. En aquest context, especialistes i professionals adquireixen més responsabilitats i nous reptes.

