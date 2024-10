Denuncien que un metge es nega a atendre una pacient amb amnèsia perquè volia parlar en català

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Plataforma per la Llengua ha denunciat un episodi de discriminació lingüística que va tenir lloc el passat 15 de setembre a l'Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. Segons aquesta entitat, un metge del servei d'urgències es va negar a atendre una pacient amb un episodi d'amnèsia temporal perquè la dona volia parlar en català.

La pacient, que havia arribat a casa sense recordar d'on venia, va arribar al centre sanitari acompanyada del seu marit. Durant l'atenció, el doctor els va demanar que canviessin al castellà, al·legant que "som a Espanya i aquí es parla espanyol".

La resposta del metge ha estat denunciada com un acte de discriminació per part de Plataforma per la Llengua, que defensa el dret dels ciutadans a ser atesos en la seva llengua materna, especialment en el context sanitari.

Davant la negativa del doctor a utilitzar el català, la pacient li va recordar que tenia dret a ser atesa en la seva llengua i va demanar més empatia, ja que es trobava angoixada per la situació. Segons la denúncia, el metge va acusar la parella de ser maleducats i xenòfobs, abans de marxar de la consulta, deixant la pacient sense atenció.

El marit de la pacient va seguir el doctor per recriminar-li que deixés la seva dona sense assistència per un tema lingüístic. Finalment, després d'una hora d'espera, un altre metge, que no parlava català però afirmava entendre'l, va atendre la pacient amb l'ajuda d'un traductor.

Polèmica pel contingut del volant mèdic

Segons Plataforma per la Llengua, a més, el volant mèdic de l'hospital responsabilitza dels fets la pacient i el seu marit. El document, signat pel segon metge, descrivia l'actitud del marit com "grotesca i xenòfoba" per exigir que s'atengués la dona en català, i justificava la presència d'un supervisor durant la visita per "agressió verbal" als altres professionals mèdics.

Aquest cas ha reobert el debat sobre el dret a ser atès en català als centres sanitaris de Catalunya i ha provocat una crida per implementar protocols més estrictes per garantir el respecte a la diversitat lingüística en el sistema sanitari.