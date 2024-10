Distinció estatal per a la gestió hospitalària de l'Arnau

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’hospital universitari Arnau de Vilanova de Lleida va ser distingit ahir amb un premi Hospitals TOP 20 en la categoria de Gestió Hospitalària Global. En l’acte van ser guardonats un total de 40 hospitals de l’Estat. A banda d’aquest premi, l’Arnau també estava nominat en les àrees de Ronyó i Vies Urinàries, Nerviós i Cor.

Fernando Worner, cap del Servei de Cardiologia, va ser l’encarregat de recollir el premi en una gala celebrada ahir a Madrid. Els premis Hospitals TOP 20 formen part d’un programa d’avaluació d’hospitals basat en indicadors d’objectius obtinguts a partir de les dades que es registren habitualment. Els guardons els entrega la companyia de serveis d’informació sanitària IQVIA. En els últims anys, l’Arnau ha rebut diversos reconeixements per la seua gestió global i per la qualitat de diferents serveis mèdics.

Professionals de la Unitat de Patologia Mamària de l’Arnau han participat en el congrés estatal

D’altra banda, l’equip multidisciplinari de la Unitat de Patologia Mamària de l’Arnau ha participat recentment en el quaranta-dosè Congrés de la Societat Espanyola de Sinologia i Patologia Mamària celebrat a Salamanca. Els professionals van presentar-hi dotze treballs, entre els quals va destacar el premi a la millor comunicació per Diferències en l’estadificació clínica en el diagnòstic de càncer de mama entre pacients diagnosticades en el programa de cribratge vs. diagnòstic precoç, presentada per Ester Morera Morillo, gestora de casos de la Unitat de Mama; i la comunicació oral elevada a ponència Utilització del test genòmic MammaPrint per desescalar el tractament hormonal adjuvant en càncer de mama precoç, presentada per la doctora Gara Rodríguez. El centre va destacar l’esforç continuat dels professionals per avançar en la investigació i compartir els seus resultats amb la comunitat científica.