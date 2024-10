El Senat aprova definitivament la Llei ELA

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ple del Senat d’aquest dimecres ha aprovat per unanimitat la proposició de Llei per millorar la qualitat de vida de persones amb Esclerosis Lateral Amiotrófica i altres malalties o processos d’alta complexitat i curs irreversible.

Així, s’han emès 259 vots a favor de la proposició de Llei, per la qual cosa "ha quedat definitivament aprovada per les Corts Generals", tal com ha confirmat després de la votació el president de la Cambra Alta, Pedro Rollán.

D’aquesta manera, la denominada Llei ELA ha completat el seu tràmit parlamentari amb la unanimitat de les Corts Generals. El passat 10 d’octubre també va ser aprovada per unanimitat en el Ple del Congrés dels Diputats i ara ho ha fet en el del Senat, pel que entrarà en vigor una vegada es publiqui al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

El debat d’aquesta Llei ELA també ha estat reflex de la unanimitat que s’ha mostrat posteriorment en la votació, ja que tots els grups han coincidit a celebrar l’aprovació d’aquesta norma i s’han felicitat de l’alt consens que ha assolit a les Corts Generals. Al debat hi han acudit el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, així com malalts d’ELA i diversos familiars i cuidadors que han celebrat l’aprovació definitiva.

El moment més emotiu s’ha produït amb la intervenció del senador del PSOE i alcalde de La Roda (Albacete), Juan Ramón Amores, malalt d’ELA, que ha collit un aplaudiment unànime de l’hemicicle mentre parlava.

En la seua intervenció, Amores ha expressat el seu "orgull" de posar veu des de la tribuna del Senat a qui no té la possibilitat de parlar i de posar sentiment "a qui viu enclòs al seu cos". "Encara que hagi arribat tard, aquesta llei no només afecta a malalts d’ELA, sinó també a altres persones que pateixin malalties i processos d’alta complexitat i curs irreversible," ha afegit.

"Avui, senyories, vagin-se’n al llit dient "He estat feliç", i descansin, perquè demà els necessitaré al cent per cent, per continuar fent passos ferms perquè l’ajuda arribi com més aviat millor a les persones que ho necessiten. I en això, els prometo que jo no descansaré", ha proclamat Amores.

Per la seua part, altres grups han reclamat al govern de Pedro Sánchez que, després de l’entrada en vigor de la Llei, agilitzi ara tot el relacionat amb ella, com el seu finançament.

Agilitza el reconeixement de dependència i garanteix atenció 24 hores

El text planteja una sèrie de canvis legislatius "orientats a garantir la millor qualitat de vida, a través de l’agilitació dels tràmits administratius per al reconeixement de la discapacitat i la dependència, en una millor atenció integrada entre els sistemes de cures socials i sanitaris, de les persones afectades."

Així, a partir de l’entrada en vigor d’aquesta norma, que tindrà lloc l’endemà de publicar-se al BOE, els malalts avançats tindran garantida l’atenció 24 hores i els serà reconeguda la seua condició de consumidors vulnerables. A més, podran optar al bo social al ser electrodependents.

En aquest sentit, el govern elaborarà un estudi sobre la conveniència d’aprovar altres possibles ajuts per a les persones en situació d’electrodependència, tals com la garantia que no se’ls pugui suspendre el subministrament elèctric; l’establiment de l’obligació que les companyies elèctriques notifiquin, amb l’antelació més gran possible, aquells talls programats i inevitables en el subministrament; l’accés a més bonificacions en la tarifa elèctrica, o la posada a disposició de dispositius que garanteixin el subministrament en casos de talls programats i inevitables o conjuntures imprevistes, com equips electrògens o sistemes d’alimentació ininterrompuda.

D’altra banda, la Llei permet l’agilitació dels tràmits administratius per al reconeixement de la discapacitat i la dependència i s’estableix un procediment d’urgència per a la revisió del grau de discapacitat en el cas d’aquests pacients. Es considerarà, a tots els efectes, que presenten una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent les persones incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma.

També es preveu la millora de la protecció de les persones cuidadores de persones en situació de dependència amb un grau III. Així, les persones cuidadores de grans dependents que s’hagin vist obligats a renunciar a la seua activitat laboral per fer-se càrrec d’aquestes persones seran considerades col·lectiu d’atenció prioritària per a la política d’ocupació.

D’altra banda, la Llei impulsa la capacitació i especialització dels professionals sanitaris en malalties o processos neurològics d’alta complexitat i curs irreversible com l’ELA; així com la garantia d’un termini màxim per a la recepció de les prestacions.