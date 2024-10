Espirulina: el superaliment natural que revoluciona la nutrició

Publicat per Redacció Lleida

L’espirulina és una microalga de color verd blavós que ha estat catalogada com un dels superaliments més poderosos del planeta. Utilitzada des de temps ancestrals per civilitzacions com els asteques, ara està de moda perquè té un alt contingut de proteïnes, vitamines i minerals. Això la converteix en una opció ideal per complementar la dieta diària.

L’espirulina és un tipus d’alga unicel·lular que creix en aigües dolces i salines. Es caracteritza pel seu alt valor nutricional, ja que conté un 65% de proteïnes, més que qualsevol altre aliment d’origen vegetal o animal. A més, és rica en vitamines del grup B, ferro, calci, magnesi i antioxidants, la qual cosa la converteix en una excel·lent font de nutrients, especialment per als qui segueixen dietes veganes o vegetarianes.

Beneficis i usos de l’espirulina

L’espirulina s’ha guanyat el seu lloc en l’alimentació saludable a causa de les seues múltiples propietats. Entre els principals beneficis es troben:

Reforç del sistema immunològic: Gràcies al contingut d’antioxidants, com la ficocianina, ajuda a combatre els radicals lliures i enforteix el sistema immunitari.

Augment d’energia i resistència: Les vitamines i minerals que aporta milloren el rendiment físic i mental. Això la converteix en un suplement ideal per a esportistes.

Desintoxicació natural: L’espirulina és eficaç per eliminar toxines i metalls pesants del cos, com l’arsènic, ajudant a netejar l’organisme.

Control del colesterol i la pressió arterial: Estudis suggereixen que consumir espirulina pot reduir els nivells de colesterol dolent (LDL) i regular la pressió arterial, la qual cosa afavoreix la salut cardiovascular.

Ajuda en la pèrdua de pes: El seu alt contingut en proteïnes i sota en calories la fa un bon complement per a dietes de control de pes, ja que indueix la sensació de sacietat.

Aquest superaliment es pot consumir en pols, pastilles o barrejat en batuts i sucs, i el seu ús no només es limita a l’alimentació. També és present en productes cosmètics per les propietats regeneradores i antioxidants per a la pell.

Encara que l’espirulina és àmpliament reconeguda pels seus beneficis per a la salut, no està exempta de possibles efectes adversos en certes persones o condicions de salut. És fonamental conèixer les seues contraindicacions abans d’incorporar-la a la dieta.

Principals contraindicacions de l’espirulina:

Al·lèrgies a les algues o mariscos: Les persones amb al·lèrgia a les algues marines, mariscos o productes similars han d’evitar l’espirulina, ja que podria provocar reaccions al·lèrgiques greus.

Trastorns autoimmunes: L’espirulina pot estimular el sistema immunològic. Això pot ser perjudicial per a persones amb malalties autoimmunes com a esclerosi múltiple, lupus, artritis reumatoide o malaltia de Crohn, ja que pot empitjorar els símptomes en augmentar l’activitat immunitària.

Fenilcetonúria (PKU): L’espirulina conté un aminoàcid anomenat fenilalanina, que les persones amb aquesta rara malaltia genètica no poden metabolitzar adequadament. Per als qui pateixen PKU, el consum d’espirulina està contraindicat.

Problemes renals: L’espirulina és rica en proteïnes i pot contenir alts nivells de certs minerals com el fòsfor. Això pot sobrecarregar els ronyons, especialment en persones amb insuficiència renal o problemes renals crònics.

Embaràs i lactància: Encara que l’espirulina és considerada generalment segura, el seu consum durant l’embaràs o la lactància s’ha de realitzar amb precaució. És recomanable consultar un metge abans d’incloure-la en la dieta de dones embarassades o lactants.

Interacció amb medicaments anticoagulants: L’espirulina té un efecte anticoagulant, la qual cosa podria interferir amb medicaments com la warfarina o altres anticoagulants, augmentant el risc d’hemorràgies.

Toxines i contaminants: És essencial assegurar-se que l’espirulina prové de fonts confiables i controlades, ja que pot estar contaminada amb toxines com les microcistines si es conrea en aigües contaminades. Aquestes toxines poden ser nocives per al fetge.

Precaucions addicionals

Si bé l’espirulina ofereix molts beneficis, és important que les persones amb condicions mèdiques preexistents, les que prenen medicaments específics, o les que tenen al·lèrgies alimentàries consultin un metge abans de consumir-la. A més, sempre és recomanable adquirir espirulina de fonts certificades per evitar problemes de qualitat o contaminació.