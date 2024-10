Lleida celebra la Castanyada i Halloween amb activitats per a tots els públics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Si bé falta encara una setmana per a la festivitat de Tots Sants, els municipis lleidatans ja es preparen per celebrar la Castanyada i Halloween.

És el cas de Montoliu de Lleida, que renova un any més el seu passatge del terror i en aquesta edició estarà ambientat en un antic casino encantat. L’atracció s’ubicarà al carrer Nou i es podrà visitar el divendres 25 i el dissabte 26 d’octubre de 19.30 a 23.00 h, per un preu de 3 euros. Hi haurà servei de bar i una gran zona d’aparcament. L’activitat va allotjar l’any passat més de 800 persones durant tot el cap de setmana.

Per la seua part, el casal Lapallavacara de Balaguer acull aquesta tarda (18.30 h) un taller de panellets del restaurant Les Roquetes, i la masia Mas de Colom (Tàrrega) ha previst avui (17.30 h) un Ghostcooking en el qual el xef Jordi Tobal ensenyarà receptes d’Halloween i comptarà també amb la presència d’Esperanceta de Casa Gasia. El preu és de 3 euros per al públic general i gratuït per a menors de 12 anys.

Quant a dissabte, la plaça Ricard Viñes de Lleida serà escenari de la Plusicastanyada (17.30 h) organitzada per Plusfresc, que comptarà amb un berenar en el qual no faltaran castanyes, moniatos i dolços, i la companyia Xip Xap presentarà el seu espectacle Pirates de Secà. A més, a les 18.00 h, els més petits podran aprendre a cuinar panellets en el Ateneu La Baula de Lleida.

Guissona també acull un passatge terrorífic dissabte (19.00 h) de la mà de La Caserna Espai de Teatre. L’associació de veïns del barri del Secà de Sant Pere de Lleida no organitzarà aquest any la seua popular Casa del Terror