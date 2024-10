Retirat un lot d’un tònic de Carrefour contaminat amb un bacteri

Publicat per ep Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps) ha informat aquest divendres que un lot del tònic facial de Carrefour Loft està sent retirat del mercat per contenir un bacteri que pot portar riscos per a persones grans o amb el sistema immunològic debilitat.

En concret, es tracta del lot 3318999 del producte Carrefour Soft - Tònic Facial 250 ml, comercialitzat per l'empresa Interdis, ubicada a França, i distribuït a Espanya per Centros Comerciales Carrefour, S.A., que ja ha iniciat la retirada del producte per la possible presència del bacteri 'Burkholderia cepacia', ha informat l’agència dependent del Ministeri de Sanitat en un comunicat.

Carrefour també ha penjat una nota d’advertència al seu web oficial, en la qual explica que s’ha detectat un possible "incompliment microbiològic en la referència i lot descrit", pel que sol·licita "com a mesura de precaució" als qui tinguin algun "s’abstinguin de consumir-lo, podent atansar-se a la seua botiga més propera per a la seua devolució i abonament".

L’avís és només per al lot 3318999, que es pot comprovar a la part posterior de l’envàs; la resta de productes d’aquesta gamma, així com resta de lots, "no es troben afectades per aquesta comunicació i per tant es poden continuar utilitzant sense cap problema". L’Aemps, per la seua part, ha comunicat aquestes mesures a les autoritats sanitàries de les comunitats autònomes per a la seua difusió.