Música contra el càncer de mama

Publicat per Laura García

Mamapop és música, investigació, emoció i espectacle. Molt més que un concert, des de la seua creació fa ara 10 anys ha donat prop de 256.500 euros que s’han destinat a la investigació sobre el càncer de mama, concretament als estudis portats a terme per l’IRBLleida. A Tarragona, els beneficis van dirigits a l’Institut Pere Virgili, que aquest any posarà en marxa una beca predoctoral gràcies a aquesta iniciativa. En el seu aniversari, SEGRE parla amb el creador, Manel Simon, i també amb la presidenta de l’Associació de Dones Intervingudes de Mama (ADIMA), Digna Torres; i la gerent de l’IRBLleida, Eva López Truco. Els pròxims concerts se celebraran el 16 de novembre a Tarragona i el 30 de novembre i 1 de desembre a la Llotja de Lleida (vegeu el desglossament).

Sobre els seus orígens, Simon assenyala que, després de morir la seua mare el 2007 per un càncer de mama, i una vegada passat el dol, “tenia clar que volia fer alguna cosa i que el vehicle havia de ser la música, perquè a la meua mare li encantava cantar i sempre ho feia”. Tampoc no és estrany tenint en compte que Simon va ser durant molts anys cantant d’orquestra. Una vegada decidit que l’objectiu seria recaptar diners per a la investigació, Simon va contactar amb l’IRBLleida i també va parlar amb Adima. La presidenta de l’associació explica que “pensava que estava somiant i amb tot el que fan, com no estarem al seu costat?” L’emoció és, per a Simon, la peça fonamental d’un espectacle que qualifica d’“únic” i “de gran qualitat”, característiques, remarca, que són imprescindibles “perquè la gent vulgui repetir any rere any”. Una producció que comporta mesos de preparació i de treball, per la qual cosa agraeix “la gran implicació i dedicació de tots els professionals i persones de l’univers Mamapop”.Un altre dels pilars fonamentals és la implicació de la ciutadania i, sobretot, de les persones afectades per aquesta malaltia. En aquest sentit, Torres explica que la missió de l’associació és “acompanyar les dones quan ho necessiten i de forma immediata”. Una de les iniciatives que porta a terme Adima és el regal de pròtesi a dones sotmeses a una mastectomia. Segons Torres, n’entreguen dos a la setmana. “La majoria són dones més grans que, si poguessin accedir a una mamografia preventiva, ja que aquestes acaben als 69 anys, potser no haurien de passar per aquest procés”. Per això, confia poder aconseguir, com fa anys que reivindiquen les associacions, que les mamografies s’allarguin fins als 74 anys. I tot això per continuar apostant per la prevenció i la investigació. Així, López destaca que el Mamapop és l’aportació econòmica més important que rep l’IRBLleida des d’una associació. “L’institut compleix aquest any els vint anys i la meitat ha estat acompanyat per aquesta iniciativa, pensada des del cor i amb una societat que hi està totalment bolcada”, remarca.Segons López, els fons van dirigits a l’equip d’investigació del càncer de mama, dirigit pel doctor Serafín Morales, i s’utilitzen per aconseguir una prevenció més gran, amb un diagnòstic més precoç, i la personalització dels tractaments, tot això enfocat a aconseguir una major supervivència però també per a una millor qualitat de vida de les pacients. Així mateix, entre els últims projectes, pioner a Catalunya, destaca un nou mètode per analitzar l’evolució del tumor a través de les plaquetes de la sang. “Ja està en el debat de la investigació l’ús que podria tenir la intel·ligència artificial per poder crear patrons que ajudin molt més a la detecció i els tractaments. Amb una bona regulació, serà un gran canvi”, opina López.

‘Generación Movida’ amb deu cantants aquest any a la Llotja

Un altre any més el Mamapop tirarà la casa per la finestra i ho farà al concert espectacle Generación Movida amb els millors èxits del pop-rock dels anys 80 i 90 en tres sessions el 30 de novembre (amb doble funció a les 18 h i a les 22 hores) i l’1 de desembre, a les 18 hores, a la Llotja de Lleida. Abans, i per segon any consecutiu, passarà per Tarragona, el 16 de novembre. La producció, que reunirà sobre l’escenari entre 40 i 50 artistes, interpretarà clàssics de formacions com Alaska i Dinarama, Loquillo y los Trogloditas, Hombres G, La Guardia, Duncan Dhu, Los Secretos, Mecano, Tino Casal, Els Pets, Sau o Sopa de Cabra. Aquest any també s’amplia a deu el nombre de cantants que estaran acompanyats per la MamaBanda, la Jove Orquestra de Ponent i l’Orquestra Simfònica del Conservatori L’Intèrpret. Tot sota la direcció musical de Josep Maria Bossa i d’Alfons Pérez, director de L’Intèrpret. Encara hi ha entrades disponibles al web www.mamapop.cat i a les oficines de L’Intèrpret i d’Inlingua.