La NASA troba a Mart unes enigmàtiques roques roges amb taques verdes

El rover Perseverance de la NASA a Mart ha descobert un enigmàtic i únic aflorament de roques roges amb taques verdes durant la seua pujada cap a la vora del cràter Jezero. Un pedaç d’abrasió de 5 centímetres de diàmetre realitzat pel rover va revelar una sorprenent varietat de colors blanc, negre i verd dins de la roca. Una de les sorpreses més grans per a l’equip del rover va ser la presència de taques de color verd apagat dins del pedaç d’abrasió, que estan compostes per nuclis de tons foscos amb vores difuses de color verd clar, informa la NASA.

A la Terra, les roques roges, de vegades anomenades "llits rojos", generalment obtenen el seu color del ferro rovellat (Fe3+), que és la mateixa forma de ferro que fa que la nostra sang sigui roja, o el color roig rovellat del metall que queda fora. Les taques verdes com les observades en l’abrasió de Wallace Butte –com ha estat denominat el paratge– són comunes als antics "llits rojos" de la Terra i es formen quan l’aigua líquida es filtra a través del sediment abans que s’endureixi i es converteixi en roca, la qual cosa desencadena una reacció química que transforma el ferro rovellat en la seua forma reduïda (Fe2+), la qual cosa dona com a resultat un to verdós.

A la Terra, els microbis de vegades participen en aquesta reacció de reducció del ferro. Tanmateix, les taques verdes també poden ésser resultat de la descomposició de matèria orgànica que cregui condicions reductores localitzades. Les interaccions entre el sofre i el ferro també poden crear condicions reductores de ferro sense la participació de la vida microbiana.

Desafortunadament, no hi havia prou espai per col·locar de manera segura el braç del rover que conté els instruments SHERLOC i PIXL directament sobre una de les taques verdes dins del pedaç d’abrasió, per la qual cosa la seua composició continua sent un misteri. Els equips científics i enginyers ara s’enfronten a un terreny increïblement costerut mentre Perseverance ascendeix per la vora del cràter Jezero.