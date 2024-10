La passió pel vi venç la pluja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Milers de persones han visitat aquest cap de setmana la dotzena edició de la Festa del Vi, que ha repartit unes 20.000 degustacions entre vi i platets de menjar durant tot el cap de setmana a l’entorn de l’edifici de la Llotja. L’amor pel vi i la gastronomia va vèncer la pluja, ja que els núvols van esperar que l’esdeveniment, organitzat per la Paeria a través de Turisme de Lleida, acabés per començar a descarregar. En total, han participat en el certamen 17 cellers de la DO Costers del Segre i de la Ruta de Vi de Lleida, mentre que una desena de restauradors locals s’han encarregat de maridar els vins amb platets, degustacions guiades i música en directe.

L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va qualificar d’èxit el certamen, remarcant el treball de Turisme de Lleida per recuperar la Festa del Vi. “Ha rebut les felicitacions tant dels cellers com dels restauradors i el públic assistent, que ha estat molt nombrós”, va valorar Larrosa. Per la seua part, Tomàs Cusiné, president de la DO Costers del Segre, va remarcar la importància del certamen com a aparador i punt de trobada per al sector després de la verema. “Els assistents són un públic molt fidelitzat, i és un espai en el qual coincideixen cellers, restauradors i el món econòmic i polític”, va dir Cusiné. La celebració va culminar ahir a ritme de garrotins de la mà de Colors de Rumba.

«La gent s’atreveix amb vins d’alta gamma» «Ens agrada el vi, però més encara l’ambient que hi ha»