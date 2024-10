Consells d’autoprotecció en cas d’inundacions: què fer abans i durant pluges intenses

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Saber com actuar en situacions d’emergència com inundacions pot ser vital per protegir la teva llar, el teu vehicle i, sobretot, la teva vida. Per això, és essencial seguir una sèrie de consells d’autoprotecció que ajuden a prevenir danys materials i accidents greus. En aquest article, t'expliquem què cal fer abans, durant i després d'un episodi d'inundacions per garantir la màxima seguretat.

Què fer abans d’una inundació: mesures preventives

Els experts recomanen prendre diverses precaucions per estar preparat davant possibles episodis d’inundacions. Aquests consells inclouen:

Mantenir-se informat: Seguir de prop els avisos meteorològics i les indicacions oficials de Protecció Civil i altres organismes competents.

Revisar els accessos: Comprovar que els desguassos, clavegueres i zones de drenatge estiguin lliures d'obstruccions. Col·locar barreres temporals en portes i finestres si vius en una zona amb risc d'inundació.

Guardar documents importants: Assegurar que documents essencials com passaports i assegurances estiguin en llocs segurs i impermeabilitzats.

Desconnectar aparells elèctrics: Abans que comenci l’episodi de pluges, és important desendollar electrodomèstics per evitar danys elèctrics.

Com actuar durant una inundació

Quan comença un episodi de pluges intenses que pot causar inundacions, cal seguir aquestes indicacions per garantir la seguretat:

Si ets a casa:

Refugia’t en zones altes: Si l’aigua comença a pujar, puja als pisos superiors de la llar i segueix les instruccions de les autoritats.

Evita utilitzar aparells elèctrics: No facis servir dispositius elèctrics si hi ha aigua al voltant per evitar descàrregues.

Tanca l’aigua, el gas i la llum: Si és segur, desconnecta les claus de pas per minimitzar riscos.

Si condueixes:

Evita carreteres inundades: No intentis creuar zones amb aigua acumulada, ja que pot ser perillós. Si quedes atrapat, surt del vehicle i busca un lloc segur.

Allunya’t de túnels i zones baixes: Són especialment vulnerables a inundacions sobtades.

Si ets a l’exterior:

Evita rius i rieres: Els cabals poden créixer de manera perillosa. Mantingues una distància prudencial.

Busca terrenys alts: Mou-te cap a zones elevades per evitar corrents d'aigua.

Després de la inundació: mesures de seguretat

Revisar els danys: Quan l’aigua hagi baixat, és important avaluar els danys a casa o a les teves propietats. Documenta-ho amb fotos per a futures reclamacions d’assegurança.

Esperar el senyal d’autoritats: No tornis a casa fins que les autoritats locals hagin declarat la zona segura. Podria haver-hi perills ocults com danys estructurals, electrocució o aigües contaminades.

Desinfectar i netejar: Les aigües d'inundació poden estar contaminades amb productes químics, escombraries i patògens. Utilitza solucions desinfectants per netejar superfícies i evitar la proliferació de bacteris.

Retirar materials danyats: Retira qualsevol material que hagi estat en contacte amb l’aigua, incloent mobles, electrodomèstics, catifes i material de construcció.

Reparar danys estructurals: Si observes danys a la infraestructura de la teva casa, com esquerdes a les parets o al sostre, contacta amb professionals per avaluar i reparar els danys.

Buscar ajuda: Si necessites suport emocional o psicològic, no dubtis a contactar amb organitzacions locals o professionals que ofereixin assistència a persones afectades per desastres naturals.

Informar-se sobre ajuts: Consulta amb les autoritats locals i governs per conèixer les ajudes disponibles per a les víctimes d’inundacions, que poden incloure ajudes econòmiques o assistència tècnica.