Lleida, la província de l'Estat amb una taxa més alta de prostitució

A Espanya hi ha més de 114.000 dones en situació de prostitució i almenys un 24,2 % d’elles, més de 27.000, es troben en risc d’explotació sexual, segons la Delegació del Govern espanyol contra la Violència de Gènere. La Delegació, dependent del Ministeri d’Igualtat, ha publicat les dades de la primera gran investigació per estimar el nombre de dones que es troba en situació de prostitució a Espanya, les seues característiques i la seua distribució geogràfica, així com el nombre de víctimes d’explotació sexual i de tràfic amb finalitats d’explotació sexual. Malgrat que el primer avenç de dades de la investigació, ofertes per la Ministra Ana Redondo el mes passat, xifraven en un 80 % el nombre de dones en risc de tràfic amb finalitats d’explotació sexual, l’estudi situa a la forquilla del 8,5 al 15,4 % les dones en risc (entre 9.764 i 17.639). El 'Macroestudi sobre tràfic, explotació sexual i prostitució de dones: una aproximació quantitativa', fet públic aquest dimecres, ha identificat 114.576 dones que estan en situació de prostitució a Espanya i que apareixen en anuncis en línia.

Per províncies, les taxes de dones més grans en situació de prostitució amb anuncis actius són Lleida (127,54 per cada 10.000 dones), Balears (121,38), Barcelona (104,63), Girona (97,86), València (94,43) i Tarragona (91,89).

Per comunitats, un total de 34.759 dones exercien la prostitució l’any passat a Catalunya, la regió amb més dones en aquesta situació.