Dos fleques de Lleida, entre les cinquanta millors de tot Espanya

Alguns dels millors pans d’Espanya s’elaboren a Lleida. Així ho constata el jurat expert de les plataformes Panàtics i Pa de Qualitat, que han tornat a incloure Papanbread i l'Antic Forn J. Martí entre les 50 millors fleques a nivell estatal. Dimarts es va celebrar a Madrid la gala d’entrega d’aquestes Estrelles de la Fleca, en la qual també va ser distingida Artepan Chiné de Mequinensa.

“Aquesta és la cinquena estrella que rebem i estem molt agraïts”, va assegurar ahir el propietari de Papanbread, Roger Canela, que el 2022 també va aconseguir la Llesca d’Or que l’acreditava com el millor forner de Catalunya.

Igual d’il·lusionat es va mostrar Jordi Martí, quarta generació al capdavant de l'Antic Forn J. Martí del Secà de Sant Pere. “Des que vaig agafar les regnes del negoci familiar fa cinc anys, hem fet un gran canvi apostant per un pa amb més sabor i més saludable. Reconeixements com aquest ens animen a seguir per aquest camí i també ens ajuden a donar-nos a conèixer”, va assenyalar Martí, que va assegurar que el secret d’un bon pa està en el procés d’elaboració i en la qualitat de la matèria primera. “Utilitzem un cultiu de bacteris i llevats naturals per elaborar la massa mare i respectem tot el procés de fermentació, deixant-lo reposar durant 24 hores