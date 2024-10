Localitza el lloc d'enterrament dels difunts al cementiri de Lleida amb aquesta eina

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La festivitat de Tots Sants és un moment per recordar i honrar els éssers estimats difunts, sovint visitant els cementiris per portar flors. Amb aquesta voluntat de facilitar la localització dels nínxols i ajudar els ciutadans en la visita al cementiri municipal de Lleida, la Paeria té habilitat un espai web al Departament de Salut Pública.

En aquest portal en línia, els usuaris poden localitzar el lloc d’enterrament dels difunts de manera ràpida i senzilla. Només cal introduir el nom i cognoms del difunt per accedir a la informació sobre el sector del recinte funerari, el número de nínxol i el pis de la filera on reposen les despulles. A més, el servei ofereix la possibilitat de visualitzar el lloc exacte en el plànol del cementiri i l’itinerari per arribar-hi.

Aquest servei és fruit del treball conjunt dels tècnics de Salut Pública i d’Informàtica, Tecnologies i Serveis Digitals, que han dut a terme una tasca de depuració d’una base de dades amb més de 100.000 registres des de l’any 1806.

En cas que algun ciutadà tingui dificultats per localitzar una persona difunta, es pot adreçar al correu electrònic habilitat per la Paeria de Lleida: salutpublica@paeria.cat.