Candela, la petita gran supervivent

Després de 111 dies a l’UCI (Unitat de Cures Intensives) pediàtrica, la petita Candela, de tan sols 5 anys, va ser traslladada la setmana passada a una habitació de planta de l’hospital Vall d’Hebron. Ha sobreviscut a una sèpsia bacteriana que li va produir una fallada multiorgànica. Tot va començar el 7 de juliol passat, quan la nena, veïna d’Aitona, va començar a sentir malestar i a patir vòmits, per la qual cosa la família la va portar a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Immediatament, els professionals la van traslladar a l’hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, on “li van salvar la vida”, va explicar a SEGRE l’Alba, la cosina de la Candela. Per a això, l’equip mèdic va haver d’amputar-li les dos mans i des dels peus fins l’altura dels genolls, a causa de la greu infecció bacteriana que patia. La infecció, coneguda com fascitis necrosant, li impedia que li arribés l’oxigen a les zones del cos sense òrgans vitals, com en aquest cas les extremitats.

Ara per ara, els metges desconeixen com la petita es va poder encomanar del bacteri. A finals del mes de juliol, la nena va ser traslladada al centre del Vall d’Hebron, on encara li curen parts de la pell que van quedar afectades. Ara, la Candela es troba fora de perill, tot i que ha perdut mobilitat. “Encara no sabem quan li podran donar l’alta”, va explicar la família, que va afegir: “Els metges ens han demanat calma i ens asseguren que serà un procés que portarà temps.”

Un ‘GoFundMe’ i un torneig de petanca per recaptar fons

La família de la Candela ha calculat el cost aproximat del material que necessitaria la petita “per poder fer vida normal”. Les pròtesis per a les quatre extremitats, la cadira de rodes, l’adaptació de la llar i de l’automòbil on viatjarà la menor suposarien una despesa de “el voltant dels 250.000 euros, que no podem assumir”, va afirmar la família. És per això que han engegat una campanya de GoFundMe (www.gofundme.com/f/candela-forcuda), així com un torneig de petanca dissabte vinent 9 de novembre, de 9.00 a 15.00 hores, al Club Petanca Els Magraners de Lleida. S’han previst actuacions musicals, una batucada i se sortejaran diversos premis entre els assistents que hagin fet alguna aportació. Les inscripcions al torneig es poden formalitzar trucant als telèfons 722 202 718, 616 967 076, o 659 486 433.