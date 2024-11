Èxit d'un concurs per decidir el millor allioli de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d’una vintena d’especialistes en l’elaboració del tradicional allioli van participar ahir al migdia a la rambla Ferran de Lleida en la primera edició d’un concurs organitzat per l’associació de veïns del barri Noguerola-Estació-Segre. La seua presidenta, Maria Àngels Revés, es va mostrar encantada davant de la inscripció de 22 participants, que van elaborar les seues respectives receptes d’allioli davant de nombrós públic que no es va voler perdre aquesta singular competició, aprofitant a més la celebració com cada primer diumenge de mes del tradicional mercadillo de la rambla. “La intenció era atreure gent, com totes les activitats que impulsem en el marc del Ramblejant per recuperar la vitalitat de la rambla Ferran amb activitats lúdiques, culturals i socials”, va assenyalar Revés.

La primera edició d’aquest concurs culinari va suscitar l’atenció de nombrós públicGerard Hoyas

Després de la degustació i de la deliberació del jurat, es va atorgar a Glòria Vilanova el primer premi, dotat amb diploma, el davantal de l’esdeveniment, un morter tradicional, una botella de 2 litres d’oli de la DO Garrigues i dos menús gentilesa del restaurant La Masia. Edurne Laurentz es va emportar el segon premi i el jove Eric Ortega, el tercer. També hi va haver premis per al concursant més jove, Anuar el Hajjy, de 17 anys, i la més veterana, Pepita Gili, de 72. Així mateix, el jurat va atorgar un accèssit a la innovació, per a Eduardo Mihaes pel seu allioli amb alfàbrega. La festa va atorgar d’altra banda una menció al Club Escacs Lleida, la seu social del qual és al barri, pel seu 90 aniversari.

A més, l’associació veïnal va presentar amb un vermut popular la figura acabada de restaurar del seu gegant sereno Tonet, creat el 1993, i del qual s’ha reparat l’estructura interna de fusta i s’ha estrenat nou vestuari.