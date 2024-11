Monedes de 2 euros que podrien valer fins a 5.000 euros: descobreix quina és la "moneda arbre de la vida"

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Algunes monedes d’1 i 2 euros que passen per les nostres mans diàriament podrien tenir un valor molt més gran del que ens imaginem. Entre aquestes, la moneda de 2 euros coneguda com l’"arbre de la vida" ha captat l’interès de col·leccionistes, que estan disposats a pagar fins a 5.000 euros per ella en llocs especialitzats.

Com reconèixer aquesta valuosa moneda?

La moneda "arbre de la vida" es distingeix per portar un disseny únic en una de les seues cares, on hi ha representat un arbre com a símbol de creixement i vida. Va ser emesa el 2001 a França. Dissenyada pel gravador Joaquín Jiménez, inclou el lema de la República Francesa: Liberté, Egalité, Fraternité i les sigles RF de République Française.

L’"error" que la fa més valuosa

El que augmenta el valor d’aquesta moneda és un petit "error" de disseny: els zeros de l’any 2001 i les estrelles sobrepassen la vora de la moneda, una cosa que s’ha convertit en una cobejada característica. Aquesta singularitat ha fet que alguns compradors paguin fins a 5.000 euros al mercat de col·leccionistes.

On vendre-la?

Si trobes una moneda de 2 euros amb aquests detalls, plataformes de col·leccionisme i botigues de monedes ofereixen preus que poden superar els 1.700 euros i, en casos especials, assolir xifres majors, com els anunciats 5.000, recompensant la troballa d’aquest valuós exemplar.