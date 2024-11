El coguionista de la pel·lícula 'Alcarràs' debuta com a director

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Arnau Vilaró (Bellvís, 1986), coguionista de la pel·lícula Alcarràs juntament amb la directora Carla Simón, és a punt d’estrenar el seu primer curtmetratge, Entreacte (Nanouk Films), en el qual reflexiona sobre la paternitat i l’habitualment llarg temps d’espera a l’hora d’adoptar. Vilaró va comentar en aquest sentit que els processos d’adopció impliquen molts anys d’espera i això fa pensar en el fet de la paternitat i en aquesta “paternitat programada” a anys vista, així com que el desig de ser pare també va canviant al llarg dels anys.

L’escriptor i professor universitari de Bellvís Vilaró va afegir que Entreacte va nàixer del moment en què un pensa en la seua possible paternitat i en l’adopció. Va recordar així mateix un professor seu de teatre que estava en un procés d’adopció i que, després d’un temps, es va trobar amb ell i li va dir que finalment se n’havia desdit.

Vilaró va comentar que es tracta d’un curtmetratge que parla del temps d’espera i que per això li interessava posar èmfasi precisament en el temps. “Estem molt acostumats a pel·lícules, sobretot en el cine contemporani, en les quals es porta a terme un seguiment de personatges i es fa molt explícit el que els està passant, però quan parlem de processos interns fa molta falta el diàleg amb l’entorn”.El cineasta va confessar que al final es tracta d’un film que parla del que podria haver estat i del que no és. “Entenc que hi ha una certa exigència a l’espectador perquè la primera part no saps cap a on va la pel·lícula, fins que apareix el títol Entreacte”, va detallar.

El curt està protagonitzat per David Selvas. Vilaró va comentar que tenia clar que havia de ser un actor de més de 45 anys per “aquesta urgència” de ser pare. El director del curtmetratge va confessar també que aquesta és una qüestió que li toca de prop, ja que amb la seua parella es van plantejar en el seu dia l’adopció.D’altra banda, Vilaró va informar que està desenvolupant la que serà la seua primera pel·lícula, Els homes i els dies, que preveu rodar l’any 2025, inspirada en el llibre de David Vilaseca. El cineasta va apuntar que els diaris de Vilaseca van del 1987 a 2010 i que ell se centra en el període del 92: “Un escenari amb tota l’eufòria olímpica i la por a la sida.”

Estrena el dia 14 en un festival a Madrid

Entreacte, protagonitzada per David Selvas i amb la participació de Xavier Albertí, es projectarà per primera vegada a Madrid el 14 de novembre en el marc del festival Lesgaicinemad. El protagonista rep una trucada durant un assaig d’una obra d’August Strindberg, sota la direcció d’un home que encarna Xavier Albertí. Vilaró va explicar que la notícia que rep té a veure amb la seua exparella, amb la qual va tallar fa un any. Després de deambular per la ciutat, pensatiu, visita la seua exparella al seu poble natal “per comunicar-li una notícia que no li resultarà gens fàcil”.