El pressupost per a la compra de joguets per Nadal es mantindrà similar al de 2023

Publicat per europa press Verificat per Creat: Actualitzat:

El pressupost de les famílies espanyoles per a la compra de joguets aquest pròxim Nadal es mantindrà pràcticament igual al de l’any passat, amb un 63% de les llars disposades a destinar una quantitat similar, segons l’Informe sobre la Compra de Joguets a Espanya 2024 d’Aldi.

No obstant, es preveu un lleuger augment en la despesa total, impulsat per un major nombre de llars que planegen incrementar el seu pressupost (16%, quatre punts més que el 2023) i una reducció en el percentatge dels qui gastaran menys (21%, nou punts menys).

En concret, el 32% de les famílies espanyoles té previst gastar entre 101 i 200 euros en joguets nadalencs, mentre que un 24% planeja un desemborsament d’entre 50 i 100 euros, i un 17%, entre 201 i 300 euros.

Preferències de compra

Per a vuit de cada deu famílies, el preu és "molt o bastant important" en triar joguets. De fet, el 92% dels pares i mares prioritza l’adequació del joguet al seu pressupost. No obstant, l’impacte de la pujada de preus en les decisions de compra ha descendit, passant de ser la principal causa d’augment de pressupost a ocupar el tercer lloc aquest any.

L’estudi d’Aldi sobre hàbits de compra de joguets per Nadal de les famílies espanyoles, que assoleix la seua sisena edició, revela a més que el 63% de les famílies adquireix joguets almenys un mes abans de les festes, principalment per aconseguir millors preus (61%), assegurar disponibilitat (56%) i evitar les presses d’última hora (40%).

Quant als canals de compra, el 78% de les famílies tria els supermercats per adquirir joguets, valorant especialment els seus preus econòmics (26%) i la relació qualitat-preu (22%).

L’informe també reflecteix que un terç dels pares i mares segueix de prop els llançaments de nous joguets, informant-se a través de fullets (50%) o visitant botigues (30%). A més, un 32% admet haver fet cua per aconseguir joguets demandats.