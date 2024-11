Vellesa i discapacitat, repte en l'atenció

Publicat per M.C.E. Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Aspros va celebrar ahir al matí a l’Espai Orfeó de Lleida la jornada Acompanyant al capvespre de la vida, en la qual va presentar els projectes que ofereixen un acompanyament de qualitat a les persones amb discapacitat intel·lectual que es troben en procés d’envelliment. Amb l’assessorament de la Fundación Gil Gayarre de Madrid, va compartir amb professionals, usuaris de l’entitat i familiars el projecte ReVISEP, que permet a la persona amb discapacitat rememorar moments positius de la seua història personal creant un llibre de vida a partir de fotografies i vídeos; projectes d’acompanyament en el dol; o els Plans per avançat per ajudar aquestes persones d’avançada edat a planificar el seu futur.

Sobre aquesta última iniciativa, la directora de l’àrea de Persones i Famílies d’Aspros, Xell Draper, va detallar que acompanya els usuaris sèniors per ajudar-los a planificar “com els agradaria que fos el seu futur: qui voldrien que els acompanyés en aquest procés vital, on els agradaria envellir, com voldrien que se’ls atengués quan estiguessin malalts o on els agradaria morir”. Segons Draper, aquests projectes relacionats amb l’envelliment “impacten de forma directa en unes cinquanta o seixanta persones de l’entitat i al voltant de setanta professionals”. “Quan es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual parlem d’un envelliment prematur que comença als 45 o 50 anys. En alguns dels serveis d’Aspros, la població d’edat avançada suposa més del 60%”, va apuntar Draper, mentre que va destacar que “Aspros es va fundar l’any 1962 i alguns usuaris han format part de l’entitat des dels seus inicis”. En aquest sentit, va assegurar que “la persona de més edat que atenem té 83 anys”. La jornada va incloure també la representació de l’obra teatral Fil de vida de la mà de quatre usuaris de la Fundació Sorigué.

Adaptació dels serveis a les necessitats dels usuaris sèniors

Durant 62 anys, la Fundació Aspros ha atès persones amb discapacitat al llarg del seu cicle vital. L’entitat va fer un pas endavant en l’acompanyament dels usuaris d’edat avançada el 2002, quan va propiciar la transformació d’un dels seus centres residencials i un dels centres ocupacionals posant el focus en les necessitats i la millora de la qualitat de vida. Anys més tard, després de la pandèmia de la covid, l’entitat va adaptar serveis i infraestructures a les necessitats d’aquests usuaris sèniors.