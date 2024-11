Constituït el Plenari dels Infants i Adolescentes de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Llotja va acollir ahir, per primera vegada, la constitució del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida. Aquest any, l’òrgan de participació infantil està conformat per 52 nens i 40 adolescents de 23 centres educatius de la ciutat. El regidor d’Educació, Joventut i Ocupació, Xavi Blanco, va presidir la sessió, en la qual els menors van presentar una dinàmica per promoure el dret a la participació infantil i juvenil. El plenari permet que alumnes de Primària i Secundària puguin fer els seus suggeriments, traslladar les seues inquietuds i donar a conèixer el seu punt de vista sobre la millora de la ciutat. A més, educa en la cultura de la participació perquè siguin agents actius de la societat i se sentin part de la ciutat.