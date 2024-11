FACUA detecta reduflacció en productes nadalencs: pujades de preu i canvis en el format de fins 9 torrons i altres dolços

Productes analitzats per FACUA.FACUA

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació FACUA-Consumidors en Acció ha identificat diversos productes nadalencs que han patit reduflacció, una pràctica comercial en la qual els envasos mantenen el mateix aspecte però amb menor quantitat de producte, acompanyat d’un augment en el preu. Això passa en diverses marques de bombons i torrons àmpliament disponibles en supermercats espanyols. FACUA va detectar aquestes modificacions en marques conegudes com a Suchard, Lindt i Nestlé, així com en marques blanques de Dia.

Reduflacció a Nestlé : Menys quantitat a més preu

Un dels exemples més cridaners s’observa a l’emblemàtic estoig Caja Roja de Nestlé. L’octubre de 2023, aquest producte costava 10,99 euros per 400 grams i contenia 44 bombons. Aquest any, el disseny de l’envàs ha canviat i ara inclou només 398 grams i 42 bombons, mentre el seu preu va augmentar a 11,99 euros, representant una pujada del 9,10%.

Un cas similar passa amb l’estoig de 200 grams de Nestlé, que ha reduït el seu pes a 198 grams i ara conté 21 bombons en lloc de 22. Malgrat aquesta disminució, el preu ha pujat un 8,35%, de 5,99 euros el 2023 a 6,49 euros el 2024.

Turrón Suchard : Un cas significatiu de reduflacció en productes nadalencs

FACUA també assenyala el cas del torró de xocolate de Suchard, un clàssic en la temporada nadalenca, que ha experimentat un canvi en la seua mida. El 2023, el producte de 260 grams costava 3,99 euros; tanmateix, el 2024 es manté el mateix preu, però el pes s’ha reduït a 230 grams, la qual cosa implica un augment del 13% en el preu per quilo. Aquesta diferència en el pes pot passar desapercebuda per a molts consumidors, encara que representa un augment substancial en el preu per quantitat.

Marques blanques a Dia : Canvis en mida i augment de preu

FACUA també ha trobat exemples de reduflacció en productes de marques blanques de Dia. La bossa de bombons Temptation, per exemple, ha reduït el seu pes de 450 grams a 320 grams i ha apujat el seu preu de 4,15 a 4,50 euros. Això representa una pujada del 8,4% i un augment notable del preu per quilo, que s’ha disparat un 52,5%.

El torró cruixent negre de Dulce Noel és un altre producte que ha reduït la seua mida, passant de 200 grams 150 grams, mentre que el seu preu ha augmentat d’1,85 a 1,99 euros, la qual cosa implica una pujada del 7,5% en el preu i del 43,45% en el cost per quilo.

Sol·licitud de FACUA per a la transparència a l’etiqueta

Davant de la pràctica recurrent de reduflacció, FACUA torna a sol·licitar al Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 una modificació en la legislació perquè les empreses informin els consumidors de forma clara i directa sobre qualsevol canvi en la mida, format o preu dels productes. L’associació argumenta que aquesta mesura permetria als consumidors prendre decisions de compra informades, especialment en èpoques d’alta demanda com el Nadal.

Aquesta sol·licitud respon a la preocupació creixent que els consumidors no sempre detecten aquests canvis en el format de productes que, a simple vista, semblen no haver canviat d’aspecte.