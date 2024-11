Lleida diu “sí, vull” a DeNuvis

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Vestits, viatges, decoració, gastronomia, festa o regals. Són totes les propostes que poden trobar els interessats a organitzar un esdeveniment en la 26 edició de DeNuvis Market, que ahir va obrir les portes al pavelló 3 de Fira de Lleida. El saló compta aquest any amb 40 expositors, deu més que l’anterior edició, i una vintena d’activitats paral·leles, que també estaran disponibles avui diumenge des de les 10.00 a les 19.00 hores. La jornada d’ahir va acollir sis desfilades de vestits de núvia i nuvi, pentinats i rams nupcials de la mà de Gala García, Blackpier i Sastrería Lorenzo. Ja després de la inauguració oficial, que va tenir lloc a les 11.00 hores amb les autoritats, les primeres parelles van començar a passejar pel recinte i es van atansar per conèixer de primera mà els productes que oferien els diferents proveïdors, tant de Lleida com d’altres punts de Catalunya i de l’Estat. D’aquesta forma, el saló torna a Fira de Lleida, després de celebrar-se l’any passat a la Llotja.

A més, i com a novetat d’aquesta edició, el certamen compta amb una zona gastronòmica, en la qual els visitants poden degustar diferents plats i begudes, també amenitzats per la música de DJ. També hi va haver música en directe de la mà de LleidaClàssica mentre que per avui s’ha programat entre les 20.00 i les 21.00 hores una festa de clausura amb música en directe centrada en els millors temes dels anys 80, 90 i 2000. Així mateix, el saló ofereix demostracions de maquillatge a càrrec d’Annaï Centre d’Estètica i de pentinats nupcials amb Hairstudio.Com és habitual, DeNuvis Market inclou entre els seus atractius els sortejos, les promocions i els descomptes. Així, els expositors ofereixen estalvis d’entre el 5% i el 20% en sectors com la floristeria, el maquillatge, l’animació, els viatges o la música. A més a més, Fira de Lleida portarà a terme un sorteig de 500 euros per gastar en un casament o celebració entre tots els visitants del saló que dipositin la papereta corresponent.Així mateix, expositors consultats per aquest diari van mostrar la seua satisfacció un any més per poder participar en aquesta fira, de la qual van assenyalar que és un dels referents al sector nupcial i de celebracions. Tanmateix, alguns d’ells van obrir el debat sobre la necessitat de modernitzar les fires, no només aquesta, per captar el públic jove, ja que van remarcar que el punt fort de DeNuvis “és la proximitat i el contacte directe entre els clients i les empreses”. Per avui hi ha programat un vermut a les 12.00 hores a la zona gastronòmica, que a les 14.00 hores tornarà a oferir degustacions de diferents plats, i a les 17.00 hores, el tardeig amb DJ i còctels d’autor, abans de tancar el saló amb una festa de clausura.

Aquesta empresa de Reus, però amb part del seu equip a Balaguer, fa sis anys que assisteix a la fira DeNuvis. Segons va explicar Cristina Rodríguez, és un escenari en el qual el client “pot tenir el tu a tu que necessita per conèixer l’essència del proveïdor”. Va assenyalar que “les fires han d’evolucionar per atreure els més joves, encara que un web no et pot donar el que et dona el contacte directe”. Pel que fa a les celebracions, va recalcar que després de la pandèmia hi va haver un augment per l’aturada de l’activitat.

Alberto Franco, de Franco Moda de Fraga, va explicar ahir que ja porten més de sis anys assistint a DeNuvis, una fira que va qualificar d’“indispensable” perquè els clients “puguin tenir aquesta proximitat amb el producte i amb els proveïdors, amb un tracte molt més proper que amb un contacte només audiovisual”. També va opinar que les fires necessiten un revulsiu perquè tornin a atreure més públic i que, després de la pandèmia, hi ha una tendència a l’alça en les cerimònies, amb més pressupost.

Els músics professionals de LleidaClàssica tanquen el calendari d’actuacions en casaments a la fira DeNuvis, segons va explicar ahir Estefania Bellmunt. “Encara que hem notat una menor afluència de públic després de la pandèmia, continuem omplint el nostre calendari, perquè la gent vol música als esdeveniments que celebra i si es casen, ho fan amb música”, va remarcar. Va assenyalar que DeNuvis, on acudeixen fa temps, “és una oportunitat per promocionar-nos”.