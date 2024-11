Balaguer, capital de la sardana

Vista aèria de la plaça Mercadal, on ahir es va celebrar el Trofeu Ciutat de Balaguer. - RÀDIO BALAGUER

Fins a 530 sardanistes van participar ahir en una edició rècord del tradicional concurs de colles del Trofeu Ciutat de Balaguer, emmarcat en l’última jornada de les festes del Sant Crist de la capital de la Noguera. El certamen va reunir 42 colles de Catalunya a la plaça Mercadal, entre les quals van destacar vuit formacions locals de Balaguer i cinc escolars. Una, la de l’escola La Noguera, va debutar ahir.

La Cobla Meravella va ser l’encarregada de posar música a la jornada, com ho fa des del 1951, quan va tenir lloc la primera edició del concurs de la qual es conserva cartell. Els músics van tocar un repertori variat en el qual va destacar Balaguer, Cel de la Terra Ferma de Francesc Amorós, que va servir per homenatjar el músic de Balaguer.La colla de Valls va resultar campiona a la categoria alevina, mentre que als premis juvenils van guanyar grups lleidatans: la Guspira de Lleida ciutat, amb Ocells del Bosc de Valls, a la categoria infantil, i Espiardenyetes de Balaguer a l’alevina.

D’altra banda, a la categoria veterana, la Tarragona Dansa partia amb avantatge, però la de Sabadell va acabar vencent després que guanyés les dos sardanes programades. A la categoria gran va triomfar la Mare Nostrum de Barcelona, i les colles lleidatanes Dolç Infern i Escarlata van resultar guanyadores a la modalitat de sardana de punts lliures.

El concurs és puntuable per al campionat de la Terra Ferma en totes les categories, i també per al de Catalunya a la franja de veterans. Així mateix, Balaguer va acollir el Campionat de Campions, una modalitat exclusiva per a les colles que han quedat en primera posició als diferents campionats territorials durant l’any. Finalment, la colla Mare Nostrum, ja campiona catalana a la seua categoria, es va emportar el Trofeu Ciutat de Balaguer.