Revisions oculars gratis per a persones amb diabetis

La Fundació Ferreruela-Sanfeliu, amb la col·laboració de la Clínica ILO de Lleida, posa en marxa la primera edició de la campanya Ull amb la diabetis, una iniciativa que té com a objectiu sensibilitzar les persones amb diabetis sobre la importància de sotmetre’s a revisions oculars de forma regular. Aquesta acció busca prevenir la pèrdua de visió causada per la retinopatia diabètica, una de les principals complicacions visuals derivades d’aquesta malaltia.

D’aquesta forma, la campanya va dirigida a persones amb diabetis, especialment aquelles que no es fan revisions oculars de forma periòdica, a majors de 60 anys o amb antecedents familiars de retinopatia diabètica. Els interessats a sol·licitar una avaluació gratuïta poden demanar cita a través del telèfon 973 245 380. La retinopatia diabètica és una afecció ocular produïda pel deteriorament dels vasos sanguinis que irriguen la retina. En casos extrems, pot derivar en despreniment de retina i pèrdua greu de la visió. Així mateix, és responsable del 2,6 per cent dels casos de ceguesa a escala mundial i representa la cinquena causa de pèrdua de visió a Espanya, així com la setena causa de ceguesa entre els afiliats a l’ONCE. De fet, la prevalença de diabetis a l’Estat és una de les més altes d’Europa.

Els símptomes inclouen visió borrosa, dificultat per veure amb claredat, aparició de punts flotants o “mosques volants” al camp visual, visió doble i dificultat per veure durant la nit, pèrdua de la visió perifèrica, alteracions en la percepció dels colors i, en fases avançades, una possible sagnia a la retina, que es manifesta amb taques fosques o ombres. Tanmateix, en moltes ocasions no presenta símptomes fins a fases molt avançades.

D’aquesta manera, els tractaments ofereixen diverses opcions segons el grau d’afectació, amb diferents tècniques o fàrmacs. Els experts recomanen que les persones amb diabetis s’han de revisar la vista cada dos anys.