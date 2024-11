Troba el seu quadre a la venda a Wallapop després de regalar-lo a l'església de Solsona

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’actor i pintor solsoní Aleix Albareda va viure recentment una situació insòlita quan va descobrir que una de les seves obres, titulada Taronges, estava a la venda a la plataforma de compra-venda d'articles de segona mà Wallapop per 120 euros, sense el seu consentiment.

Aquesta pintura, creada l’any 1997, havia estat cedida pel mateix Albareda a la parròquia del Convent dels Caputxins de Solsona, la seva ciutat natal, després de la primera exposició de l’artista. La cessió va respondre a una petició de la parròquia amb l’objectiu de tenir obra d’autors locals.

L'artista va fer pública la seva sorpresa a la xarxa social X.

Fa 26 anys l'Església de #Solsona em va demanar, molt amablement, que els cedís una pintura per la parròquia. La setmana passada era a Wallapop. #unamicadeperfavor — Aleix Albareda (@AleixAlbareda) November 9, 2024

Què ha passat per què, després de 26 anys, el quadre regalat a l'església hagi arribat a Wallapop? Ho explica el diari Regio 7: quan la parròquia va decidir desfer-se de diferents objecte arran d'una reestructuració, un col·laborador de l'església es va quedar el quadre. Aquesta persona, va acabar traslladant-se i va regalar el quadre a una tercera persona, que seria qui l'hauria intentat vendre a Wallapop. No obstant, quan Albareda va posar-s'hi en contacte per recomprar la seva obra, el venedor va desapareixer. I l'anunci de la venda del quadre, també.

Albareda, un actor que pinta o un pintor que actua, segons es defineix ell mateix al seu perfil d'X, ha aparegut en sèries de TV3 com El cor de la ciutat i Com si fos ahir i també es un prolífic pintor que comercialitza la seua obra a preus al voltant de 3.000 euros.