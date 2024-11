Declaren improcedent l’acomiadament d’un empleat de Mercadona per menjar-se una croqueta destinada a les escombraries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Castella-la Manxa (TSJCLM) ha dictaminat com a improcedent l’acomiadamen comiat d’un empleat de Mercadona a Talavera de la Reina (Toledo), que va ser sancionat després de consumir una croqueta que estava a punt de ser rebutjada. Segons la sentència emesa el passat 15 d’octubre, no hi va haver intenció de lucre ni apropiació indeguda per part del treballador, que portava 16 anys a l’empresa.

L’incident va passar el 8 de juliol de 2023, quan l’empleat va consumir una croqueta sobrant que estava a punt de ser retirada com a residu. Dies després, després del report d’una companya al seu superior, la cadena de supermercats va prendre la decisió d’acomiadar-lo, considerant l’acte com una falta molt greu.

Mercadona va justificar la seua decisió assenyalant que el treballador era plenament conscient, gràcies a la formació rebuda, que el consum de productes de l’establiment, fins i tot aquells destinats a les escombraries, estava prohibit sense previ pagament.

La sentència del TSJCLM subratlla que la croqueta tenia un valor insignificant, ja que no es podia tornar a comercialitzar el públic. A més, argumenta que el conveni laboral es refereix a "productes" en plural, no a un únic article consumit. Així mateix, el tribunal va concloure que no existia ànim de lucre, ja que el producte mancava de valor al mercat en el moment del seu consum.

El tribunal també va destacar que l’acomiadament mancava de proporcionalitat, especialment perquè diversos empleats van admetre haver consumit en ocasions productes retirats de l’inventari.

Aquesta sentència representa un precedent important per a casos laborals similars, destacant la necessitat d’avaluar cada situació amb proporcionalitat i considerant el context i l’impacte real de les accions.

Mentrestant, Mercadona ha evitat pronunciar-se públicament sobre la sentència, però l’empresa continua defensant les seues polítiques internes de consum i maneig de productes, al·legant la importància de mantenir estàndards i procediments clars.