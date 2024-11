El Banc dels Aliments de Lleida fa una crida al voluntariat, ja que falta cobrir el 40% per al Gran Recapte

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Banc dels Aliments de Lleida va presentar ahir la 16a edició del Gran Recapte, que aquest any porta el lema Menja’t les excuses, i que es durà a terme aquest divendres i dissabte en 224 punts de recollida a les comarques lleidatanes (56 a Lleida ciutat i 168 a la resta de la província). El president de l’entitat, Antoni Fo, va fer una crida al voluntariat, per a la qual cosa es necessiten 1.300 persones, de les quals falta el 40%. “Quan hi ha voluntaris, la recaptació és molt més generosa”, va destacar. Així mateix, aquest any la gran cita solidària estarà al costat dels afectats per la dana, per la qual cosa el 50% dels donatius econòmics es destinaran a les zones afectades pel temporal.

En la presentació van ser-hi presents el president de la diputació de Lleida, Joan Talarn; el president del consell comarcal del Segrià, David Masot; la delegada del Govern a Lleida, Nùria Gil, i el regidor de Drets Civils i Participació Ciutadana, Carlos Enjuanes. Totes les administracions van fer una crida a la solidaritat i sumar voluntaris per al Gran Recapte. Per la seua part, Gil va explicar que el departament de Drets Socials ha incrementat la línia de subvencions Convo24 als programes d’aliments i a Lleida els ajuts arriben als 400.000 euros.

Així mateix, va assenyalar que és necessari establir un nou model d’ajuda i distribució alimentària per donar una resposta més eficaç a la recollida i la distribució dels aliments. El Banc dels Aliments de Lleida atén 26.000 usuaris, va recordar Fo. Es podran fer donatius fins al dia 5 de desembre a granrecapte.org o a través del Bizum 33596.