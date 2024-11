Espanya és a la cua d’Europa en el domini de l’anglès, amb un nivell 'moderat’ de l’idioma, segons EF

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Segons el recent informe anual "EF English Proficiency Index", publicat per Education First (EF), Espanya es troba en una posició poc favorable quant al domini de l’anglès. A nivell europeu, ocupa el lloc 26 de 35 països analitzats, mentre que a escala global se situa en la posició 36, amb un nivell categoritzat com a "moderat".

Els resultats es basen en els test realitzats a 2,1 milions de persones no natives d’anglès de 116 països i regions. La puntuació EF EPI d’Espanya és de 538, el que la classifica amb un nivell "moderat" de l’idioma. En comparació amb altres països europeus, Portugal es troba en la cinquena posició, Alemanya en la novena, Romania en la desena, Bulgària en la catorzena i Hongria en la quinzena, tots ells molt per sobre d’Espanya en domini de l’anglès.

Es pot destacar que Espanya ha perdut una posició respecte a l’any 2023, quan ocupava el lloc 35 del món en aquesta matèria. Països com França, Itàlia, Ucraïna, Rússia o Turquia es troben per darrere d’Espanya en la classificació.

Anàlisi per comunitats i ciutats

En analitzar els resultats per comunitats, s’observa que únicament Galícia i Madrid tenen un domini de l’anglès categoritzat com a|com "alt". Tanmateix, cap regió ni ciutat espanyola no obté la classificació "gaire alt", a diferència d’altres països europeus com els Països Baixos, Suècia o Portugal.

Per ciutats, Vigo, Gijón, Saragossa, la Corunya, Barcelona, València, Madrid i Màlaga obtenen una categorització "alta" en el domini de l’idioma. En comparació amb les dades de 2023, Galícia i Madrid mantenen el seu nivell "alt", mentre que Astúries ha descendit a un nivell "moderat".

Evolució del nivell d’anglès per edats i gènere

L’informe també revela que el nivell d’anglès continua disminuint en algunes franges d’edat. En el grup de 18-20 anys, la puntuació ha empitjorat de 514 el 2023 a 509 aquest any, mantenint-se en un nivell "mitjà". Una cosa similar passa a la franja de 31-40 anys, on el nivell ha passat de 561 a 557 punts, encara que es manté en la categoria "alt".

La franja de 41+ anys també ha experimentat un lleuger descens, passant de 532 a 531 punts, però conservant el nivell "mitjà". D’altra banda, el grup de 26-30 anys es manté estable en el nivell "alt" amb 563 punts, mentre que la franja de 21-25 anys ha augmentat lleugerament la seua puntuació de 551 a 552, romanent en el nivell "alt".

Quant a la bretxa de gènere, s’observa que el nivell d’anglès dels homes es manté lleugerament per sobre que el de les dones, seguint la tendència dels últims cinc anys. El 2024, ambdós gèneres han millorat lleugerament el seu nivell, passant de 542 a 543 punts en els homes i de 528 a 534 punts en les dones, ambdós en un nivell "moderat".

Els resultats de l’informe "EF English Proficiency Index" posen de manifest la necessitat de continuar treballant en la millora del nivell d’anglès a Espanya. Malgrat els esforços realitzats en els últims anys, el país continua estant per sota de la mitjana europea en aquesta matèria.

És fonamental que les institucions educatives, les empreses i la societat en general prenguin consciència de la importància del domini de l’anglès en un món cada vegada més globalitzat. La implementació de programes de formació efectius, el foment de l’aprenentatge des d’edats primerenques i la creació d’entorns que afavoreixin la pràctica de l’idioma són algunes de les mesures que podrien contribuir a millorar la situació actual.

A més, és necessari abordar les diferències regionals i per edats, així com la bretxa de gènere, per garantir que tots els ciutadans tinguin les mateixes oportunitats de desenvolupar les seues competències lingüístiques en anglès. Només així podrem aspirar a una societat més competitiva i preparada per afrontar els desafiaments del futur.