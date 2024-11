Papers a partir dels dos anys: les claus del nou reglament d’estrangeria

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La reforma del reglament de la llei d’estrangeria aprovada ahir pel Govern redueix terminis i simplifica requisits per regularitzar migrants que viuen a Espanya sense papers, procés de què podrien beneficiar-se unes 300.000 persones cada any en els propers tres anys.

La principal novetat és que homogeneïtza les figures d’arrelament, el mecanisme existent perquè els estrangers que viuen a Espanya puguin regularitzar la seua situació administrativa, i redueix de 3 a 2 anys el temps de permanència en Espanya necessari per accedir-hi.

També aclareix la incompatibilitat entre la sol·licitud de protecció internacional i la regularització per arrelament, millora el reagrupament familiar, estableix que tots els visats tinguin una durada inicial d’un any, reforça la protecció per als treballadors de temporada i facilita la transició del permís d’estudis al de feina.

A continuació, algunes de les claus d’aquesta reforma integral del text, vigent des de fa 13 anys, que entrarà en vigor en forma de reial decret en sis mesos des de la seua publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.

1. Reconfiguració de les figures d’arrelament

Una de les novetats més ressenyables és la reconfigruació de les figures d’arrelament, que queden de la següent forma:

Arrelament social: passa d’exigir tres anys de residència a Espanya a dos i manté el requisit d’acreditar vincles familiars amb residents legals al país o aportar un informe d’arrelament que acrediti la integració social del sol·licitant.

Arrelament sociolaboral: (substitueix el conegut fins ara com a laboral): continua exigint dos anys de residència i un contracte de treball però es redueix de 30 a 20 hores el nombre d’hores setmanals exigides en l’esmentada relació laboral.

Arrelament socioformatiu: (substitueix a l’arrelament per a la formació): manté els dos anys de residència exigits i el compromís de formar-se en una professió demandada al mercat laboral. Ara es podrà treballar des del primer moment, mentre es rep la formació.

Arrelament de segona oportunitat (de nova creació): també amb el requisit de dos anys de residència a Espanya, permet regularitzar els estrangers que han tingut una autorització prèviament i per alguna raó no ha pogut renovar-la.

Arrelament familiar: no requereix un temps de residència mínim a Espanya i queda limitat als progenitors nacionals de tercers països de ciutadans d’altres Estats de la UE perquè la resta de supòsits es regula en un nou estatut de familiar de ciutadans espanyols.

2. Incompatibilitat de l’arrelament amb la protecció internacional

Una altra de les novetats del nou text és que estableix que el temps de residència a Espanya com a sol·licitant de protecció internacional no computarà com a temps a tenir en compte per optar a l’arrelament, com ha dictaminat recentment el Tribunal Suprem i sosté també la legislació europea.

Com a via transitòria, durant un any, el Govern reduirà de 2 anys a 6 mesos el temps de residència mínim a Espanya exigit perquè els sol·licitants d’asil que tinguin una petició denegada en ferm puguin accedir a les diferents figures d’arrelament, sempre que compleixin els diferents requisits.

3. Millora del reagrupament familiar

Es crea una autorització de residència per a familiars de ciutadans espanyols i s’amplia la seua cobertura.

Entre les novetats, estén l’edat dels fills beneficiaris de 21 a 26 anys, inclou altres realitats com les parelles no registrades formalment que puguin acreditar una relació afectiva anàloga i es facilita el reagrupament dels fills i progenitors de víctimes de tràfic, violència sexual o de gènere.

4. Un any inicial i quatre de renovació per a tots els permisos

El nou reglament crea un títol específic per als visats i estableix que totes les autoritzacions inicials seran d’un any i les renovacions, de quatre.

Això servirà per evitar situacions d’irregularitat sobrevinguda, una cosa que també s’ha volgut evitar en simplificar els tràmits per al canvi d’una situació de residència a l’altra: per exemple, no serà necessari abandonar el país per obtenir la residència de llarga durada després d’una de temporal.

La modificació també estén el visat per a la recerca de feina de tres mesos a un any.

5. Protecció per als treballadors per temporada

Es crea una autorització específica de residència i feina per a les activitats de temporada que facilita la contractació individual i col·lectiva i millora la protecció dels drets dels treballadors, ja que aquests hauran de tenir informació concreta i escrita en un idioma que comprenguin de les seues condicions laborals, d’estada i altres despeses.

El nou text millora les seues condicions d’habitabilitat i la seua seguretat des que surt del país fins que la seua alta en la Seguretat Social i s’inclou la possibilitat de canviar de patró en cas d’abús o altres causes que hagin impedit de desenvolupar la relació laboral, com una plaga a la collita.

6. Via ràpida entre autorització d’estudis i de feina

Quant a la formació, les persones que vinguin a Espanya per cursar els seus estudis comptaran amb una autorització d’estada inicial que duri el mateix temps que la seua formació i se’ls facilitarà una via ràpida per poder enllaçar-la amb una de feina quan acabin els estudis.

A més, mentre estudien, podran treballar un màxim de 30 hores setmanals.