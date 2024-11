Detecten 14 tumors de pulmó, el 90% curables amb un diagnòstic precoç

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei de Pneumologia de Lleida va presentar ahir a la Granadella els primers resultats d'un estudi que ha cribrat 220 fumadors de risc per detectar el càncer de pulmó en fases inicials. Ha detectat 14 tumors, dels quals el 90% són curables gràcies a aquesta intervenció precoç. L'objectiu és implementar el programa a tot el territori.

El Servei de Pneumologia de Lleida va presentar ahir a la Granadella els primers resultats d’un projecte d’investigació sobre el càncer de pulmó que han demostrat la importància del diagnòstic precoç en la curació d’aquest tumor, un dels més freqüents i el que més morts causa al món.

La doctora Jessica González, facultativa especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Arnau de Vilanova i de l’Hospital Santa Maria, va explicar que en els últims divuit mesos s’han diagnosticat a Lleida 169 casos de càncer de pulmó, dels quals més del 50% ja presentaven un estadi avançat de la malaltia, quan el tumor és molt gran i està estès pel cos. Va afegir que tan sols un 14% dels malalts diagnosticats són potencialment curables amb cirurgia o radioteràpia al detectar-se en fases inicials.

El principal objectiu dels professionals de Pneumologia és estendre el programa a tot Lleida

Unes xifres que va qualificar de “devastadores” i que la investigació lleidatana vol revertir gràcies a la col·laboració de l’Atenció Primària. D’aquesta forma, en els últims 18 mesos s’ha estudiat 220 persones amb risc alt de tenir càncer de pulmó (fumadors habituals amb emfisema o malaltia obstructiva crònica) i s’han identificat 14 tumors, dels quals el 90% podran ser curats gràcies al seu diagnòstic precoç. “El programa és factible i curatiu i el nostre objectiu és en el futur estendre’l a tot el territori”, va remarcar González, que va explicar que molts dels pacients de l’estudi procedeixen de la Granadella i Sudanell.

Segons González, les dades de l’estudi demostren que “la curació del càncer de pulmó és possible si es diagnostica en fases inicials”. En aquest sentit, va recordar que quan aquest tumor presenta símptomes “ja sol ser massa tard i està molt avançat, perquè els tractaments han progressat relativament poc en la millora de la supervivència a llarg termini”.

De fet, va recordar que l’any passat van morir 3.500 persones a Catalunya per càncer de pulmó perquè més del 70% dels malalts tenien la malaltia en estadis avançats.

En la jornada també va intervenir un dels participants en aquest estudi, veí de Juncosa, que va agrair poder aportar el seu “gra de sorra” a la detecció precoç del càncer de pulmó, que ha patit en la família, i va demanar prendre consciència del mal que suposa el tabac per a la salut.

Per la seua part, el director clínic territorial de Malalties Respiratòries de Lleida, Ferran Barbé, va avalar els bons resultats del projecte, que volen estendre a tot Lleida. L’estudi està finançat pel Servei de Pneumologia.

Paquets genèrics i final dels dispositius de sabors

El ministeri de Sanitat va treure ahir a audiència pública el projecte de reial decret pel qual es regulen determinats aspectes dels productes del tabac i derivats, que impulsarà l’empaquetament genèric, limitarà les bosses de nictorina a una dosi màxima de 0,99 mg i regularà els vapers amb i sense nicotina, incloent-hi restriccions a les aromes. “Tots els paquets de tabac seran iguals”, va assenyalar la ministra de Sanitat, Mónica García. D’aquesta manera, s’estableix l’obligatorietat de l’aparença uniforme per a cigarros i tabac de picadura. A més, “les bossetes de nicotina es limitaran a una dosi mínima, seguint l’exemple d’altres països”, va agregar García. També limita l’ús d’aromatitzants en els cigarros electrònics, només es permeten les aromes del tabac, per evitar que siguin atractius per als joves. “Bàsicament és vendre verí amb sabor a maduixa”, va ressaltar. També es regulen els cigarros electrònics sense nicotina, amb requisits d’etiquetatge, com una llista d’ingredients, i advertències sanitàries. Així mateix, la ministra de Sanitat va dir que l’avantprojecte de llei que modificarà els espais de lliures sense fum, com les terrasses dels bars, ja està en mans del poder legislatiu.

“Des de la Primària es pot fer i els resultats són esperançadors”

El doctor Pere Farré de l’ABS de la Granadella va explicar que la idea va sorgir quan, en l’última Jornada de Pneumologia de l’Arnau de Vilanova, els van informar que estaven “reclutant” pacients amb uns requisits determinats: persones d’entre 50 i 80 anys que durant vint hagin fumat com a mínim un paquet al dia. “Els resultats són esperançadors”, va assenyalar, i va apuntar que “si ho volem fer bé s’ha de fer des de l’Atenció Primària”. Per la seua part, Enric Martí, president d’Oncolliga Lleida, va explicar que amb la iniciativa Una flor per a un projecte aquest any han pogut adquirir per a l’Arnau nous equips que faciliten el diagnòstic precoç del càncer de pulmó i va instar a implementar un cribratge poblacional d’aquest tumor com ja es fa en el de mama o el de còlon.