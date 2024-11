Dinar solidari a Balaguer per recaptar fons per als damnificats per la DANA a València

Aquest diumenge, el pavelló del Molí l'Esquerrà de Balaguer serà l'escenari d'un dinar solidari per recaptar fons destinats a les persones afectades per la DANA que va assolar recentment el País Valencià. L'esdeveniment, batejat com "A 10 mans x València", està organitzat per diversos establiments gastronòmics de la ciutat amb la col·laboració del diari SEGRE.

El dinar, que tindrà un cost de 60 euros per als adults i 25 euros per als menors de 12 anys, inclourà un menú especial elaborat pels restaurants participants: Tastet del Reng, Cal Xirricló, Manicomi, La Nova Font Blanca i la Pastisseria Graells. A més, els assistents podran gaudir d'un ambient festiu i solidari amb sortejos, subhastes i música en directe.

Premis i col·laboracions especials

Entre els premis que se sortejaran hi ha una samarreta del FC Barcelona signada pel jove talent Lamine Yamal, peces de roba firmades per la marca Mushka, equipacions oficials de la selecció de Portugal cedides pel seleccionador balaguerí Robert Martínez (qui intervindrà en directe durant el dinar), i diversos lots de productes aportats per les associacions col·laboradores.

La jornada solidària també compta amb participació del popular presentador del programa gastronòmic "Joc de Cartes" de TV3, Marc Ribas, qui ha gravat un vídeo per a l'ocasió. Així mateix, la cantant local Maria Fernández, coneguda per la seva participació a "La Voz Kids", posarà la nota musical a l'esdeveniment.