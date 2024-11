Les excuses no es poden menjar

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La setzena campanya del Gran Recapte d’Aliments va donar inici ahir sota el lema Menja’t les excuses i continuarà avui en 168 punts de recollida repartits per tota la demarcació de Lleida (56 dels quals a la capital) i l’ajuda de 1.100 voluntaris en total. La previsió és arribar als 1.300, per la qual cosa encara estan obertes les inscripcions al web granrecapte.org/ca/voluntariat. Alguns dels supermercats que participen en la recollida són Plusfresc, Aldi, Bonpreu-Esclat, Carrefour, Condis, Spar, Ametller Origen, bonÀrea, Caprabo i Supeco i, aquest any, part dels beneficis es destinarà als afectats per la dana.

El Banc d’Aliments recomana prioritzar la donació de llet, conserves, farina, sucre, pasta o arròs, així com productes d’higiene personal i de neteja de la llar. També es podran realitzar donatius purament econòmics fins al 5 de desembre a través de Bizum (codi 33596) o a la pàgina web de cadenes col·laboradores com Dia, Consum, Lidl i Mercadona.

A la ciutat de Lleida són 320 els voluntaris que s’han afegit a la campanya. Tàrrega compta amb una àmplia xarxa de col·laboradors, que inclou centres educatius com l’institut Alfons Costafreda, l’escola Vedruna i la UEC Tàrrega, així com entitats i empreses locals.

Per la seua part, Tremp disposa d’una vintena de voluntaris de l’associació Aprop i del Col·legi Maria Immaculada.