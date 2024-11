El bar Lídia de Lleida guanya el “millor plat tradicional” de Joc de Cartes

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El bar Lídia, ubicat a la capital del Segrià i que està dirigit per Isidre Codina, va ser proclamat ahir a la nit com a “millor plat tradicional de Lleida” en el programa de TV3 Joc de cartes. El xef va conquerir el presentador del programa, Marc Ribas, i la resta de comensals amb una recepta de cua de vedella cuinada “com mana la tradició”, tal com la va definir el presentador del concurs gastronòmic.

Codina es va alçar així amb la victòria amb una puntuació total de 6,5 sobre deu. El va seguir Cristina Serrano, del restaurant Ideal d’Almenar, que va sumar un total de 6,3 punts.

Per la seua part, el restaurant a Albatàrrec La Sènia 40, amb Susanna Baqué als fogons, va quedar empatada en la tercera posició amb El Colibrí, dirigit per Jordi Espinet a Alcarràs. Els dos van obtenir sis punts.