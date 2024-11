Un lleidatà competirà al Premio Promesas de Le Cordon Bleu Madrid

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Francesc Camí Subirá, un estudiant lleidatà del Institut Cavall Bernat de Terrassa, ha estat seleccionat per a la XIII edició del Premio Promesas de l’alta cuina, organitzat per Le Cordon Bleu Madrid. Aquest certamen busca identificar joves talents de la gastronomia a Espanya.

Juntament amb Francesc, uns altres sis alumnes representaran Catalunya: Xavier Ros García, també del Institut Cavall Bernat; Roser Reverté Carles, de l’Institut Dertosa de Tortosa; Jenny Mieres García, de l’Institut d’Hoteleria i Turisme de Cambrils, i tres alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme CETT de Barcelona: Bryan Quintero Pedrozo, Pablo Ruiz de Conejo Isamat i Eva Serra Rossel. Catalunya és una de les comunitats amb més representació en aquesta etapa, juntament amb les Canàries, amb set i deu candidats respectivament.

Una oportunitat única per a joves promeses

Els 50 seleccionats, provinents de 27 centres a 19 províncies, competiran en una segona fase mitjançant videoreceptes que seran avaluades tant pel públic com per un jurat professional. El repte consisteix a demostrar tècniques avançades, creativitat i coneixement culinari. Les millors deu propostes passaran a la gran final, que se celebrarà l’abril de 2025 a Madrid.

El certamen, que coincideix aquest any amb el 130 aniversari de Le Cordon Bleu, atorga al guanyador una beca de 40.000 euros per cursar el prestigiós Grand Diplôme®, mentre que el segon classificat rebrà una beca valorada en més de 23.000 euros per especialitzar-se en una de les disciplines de l’escola.

A més, el centre formatiu del guanyador serà premiat amb 1.500 euros, subratllant el compromís de Le Cordon Bleu amb el desenvolupament dels futurs xefs d’Espanya.

Aquest esdeveniment ha comptat en edicions prèvies amb jurats presidits per reconeguts xefs com Joan Roca, Martín Berasategui i, més recentment, Eduard Xatruch.