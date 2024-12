Entra en vigor el registre de viatgers: Què ens demanaran a partir d’ara al viatjar i allotjar-nos en un hotel?

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

A partir d’aquest dilluns 2 de desembre, entra en vigor a Espanya el Reial Decret 933/2021 que estableix noves obligacions de registre documental i informació per a les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d’hostalatge i lloguer de vehicles. L’incompliment d’aquestes disposicions podria portar multes de fins 30.000 euros.

El sector turístic, incloent allotjaments i agències de viatges, ha expressat el seu rebuig de la mesura, denunciant un excés de càrrega burocràtica, pèrdua de competitivitat i potencial vulneració de la privacitat dels viatgers. No obstant, el Ministeri de l’Interior defensa que el procés d’elaboració i aprovació del decret ha estat transparent i eficient, comptant amb la participació dels actors involucrats.

Fins al moment, més de 61.000 establiments hotelers, gairebé 2.000 agències de viatges, 222 plataformes digitals i 1.720 empreses de lloguer de vehicles ja s’han registrat en la plataforma Ses.Hospedajes, sumant un total de 4,77 milions de dades d’usuaris vinculats.

Finalitat principal: incrementar la seguretat

Segons el Ministeri de l’Interior, l’objectiu principal d’aquesta normativa és millorar la seguretat ciutadana davant les amenaces del terrorisme i el crim organitzat transnacional. Aquests grups delictius utilitzen freqüentment serveis d’allotjament i lloguer de vehicles en les seues operacions, aprofitant la privacitat que ofereixen les transaccions telemàtiques.

La regulació anterior, que data de fa més de 65 anys, es considera "obsoleta" i "inservible" perquè no contempla les noves modalitats d’hostalatge com els lloguers de vacances de curta durada oferts per empreses i particulars a través de portals i centrals de reserva online.

Des de la posada en marxa del registre, s’han pogut localitzar 18.584 persones que figuraven en bases de dades d’assenyalaments nacionals o internacionals, la qual cosa evidencia la seua utilitat per a les finalitats de seguretat perseguides.

Empreses afectades i dades a reportar

L’obligació de registre documental recau sobre persones físiques o jurídiques que exerceixin, professionalment o, no activitats d’hostalatge o lloguer de vehicles sense conductor. Això inclou a hotels, hostals, pensions, cases rurals, càmpings, zones d’autocaravanes i agències de lloguer de vehicles.

També estan subjectes a la normativa els operadors turístics i plataformes digitals que interexisteixin en aquestes activitats, amb o sense prestació del servei subjacent, sempre que ofereixin serveis a Espanya. S’exceptua el lloguer de taxis i vehicles amb conductor.

Les dades a registrar comprenen informació detallada sobre l’empresa, l’establiment, els viatgers i la transacció realitzada. En el cas d’allotjaments no professionals, es requereixen a més dades del titular de l’immoble i característiques de l’allotjament. Per al lloguer de vehicles, s’ha d’informar sobre el conductor principal i secundari si procedeix.

Des d’Interior asseguren que el nou registre no hauria de suposar un augment significatiu de costos per a les empreses, ja que les dades sol·licitades són essencialment les mateixes que ja es venien obtenint.

Sancions

Encara que el Ministeri aclareix que la normativa no té finalitat recaptatòria, es preveuen sancions per incompliment. Les infraccions lleus, com irregularitats o retards en els registres i comunicacions, comporten multes de 100 a 600 euros.

Per la seua part, les infraccions greus, que inclouen la manca dels registres previstos i l’omissió de les comunicacions obligatòries, seran sancionades amb multes de 601 a 30.000 euros.

L’entrada en vigor del Reial Decret 933/2021 suposa un canvi significatiu en les obligacions de registre documental per al sector turístic a Espanya. Hotels, lloguers de vacances i empreses de lloguer de vehicles hauran de reportar dades detallades dels seus clients a les autoritats, amb l’objectiu declarat de millorar la seguretat ciutadana davant amenaces com el terrorisme i el crim organitzat.

Encara que el sector ha expressat les seues reserves per la càrrega burocràtica i el possible impacte en la privacitat, el govern defensa la necessitat d’actualitzar una normativa obsoleta i destaca la utilitat de la informació recollida amb finalitat de seguretat. L’incompliment de les noves disposicions pot portar sancions econòmiques per a les empreses.