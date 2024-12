Una estimulació cerebral pionera permet que dos paraplègics tornin a caminar

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Dos pacients paraplègics han recuperat la capacitat de caminar sense ajuda, i fins i tot poden pujar i baixar escales, gràcies a una nova tècnica d’estimulació cerebral profunda (ECP) aplicada en una petita regió del cervell la influència del qual en la funció motriu era desconeguda fins ara. La investigació, realitzada per científics de la Escuela Politécnica Federal de Lausana i els Hospitals Universitaris de Lausana a Suïssa, obre noves perspectives per al tractament de lesions medul·lars.

L’ECP s’ha utilitzat àmpliament per tractar trastorns del moviment com el parkinson, però aquesta és la primera vegada que s’aplica en l’hipotàlem lateral, una zona cerebral associada amb funcions bàsiques com la gana i la set. Els investigadors van descobrir que estimular aquesta regió no només produïa millores immediates en la marxa durant la rehabilitació, sinó que també afavoria la reorganització del teixit nerviós danyat, generant beneficis neurològics a llarg termini.

Un descobriment revolucionari

Según Grégoire Courtine, neurocientífic i coordinador del projecte, aquestes troballes demostren el "paper clau" que exerceix el cervell en la recuperació de la capacitat de caminar després d’una paràlisi. Per arribar a aquesta conclusió, l’equip va analitzar imatges cerebrals d’alta resolució i va crear mapes detallats de l’activitat neuronal a tot el cervell, identificant la rellevància de l’hipotàlem en el control motor.

Aquests resultats es van aplicar en assajos preclínics amb rosegadors, als quals se’ls van implantar elèctrodes a l’hipotàlem lateral per sotmetre’ls a ECP. Així, es van poder identificar els circuits neuronals específics involucrats en la recuperació de la marxa.

Primers pacients intervinguts amb èxit

La neurocirurgiana Jocelyne Bloch, codirectora del projecte, va portar aquestes troballes a la pràctica clínica intervenint dos pacients amb lesions medul·lars parcials. Després de rebre els implants i ser estimulats, ambdós van afirmar "sentir de nou les cames" i tenir "ganes immediates" de caminar. "En aquell moment vaig saber que estàvem davant d’un gran descobriment en l’organització anatòmica de les funcions cerebrals", va comentar Bloch.

Un dels primers beneficiats va ser Wolfgang Jäger, un austríac que va quedar paraplègic fa 18 anys després d’un accident d’esquí. Ara, gràcies a l’ECP, pot caminar amb caminador i pujar i baixar esglaons.

Futures aplicacions terapèutiques

Davant de l’èxit d’aquests casos, l’equip planeja combinar l’ECP amb altres tecnologies, com els implants medul·lars, per continuar avançant en el desenvolupament de noves teràpies que millorin la recuperació de la marxa en persones amb lesions medul·lars.

Aquest descobriment obre un camí prometedor per tornar la mobilitat a pacients paraplègics, millorant la seua qualitat de vida i autonomia. S’espera que futures investigacions permetin perfeccionar aquesta tècnica i estendre les seues aplicacions a un major nombre de persones afectades per lesions medul·lars a Espanya i a tot el món.

