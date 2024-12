Els comptes d'Instagram que assetgen i calumnien a menors existeixen també a Lleida

Publicat per SegreACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra han registrat una primera denúncia contra un compte d'Instagram per comentaris i calúmnies sobre menors a Sant Cugat del Vallès, segons han confirmat a l'ACN l'impulsor de la denúncia, el periodista Jofre Llombart i la policia catalana.

El compte és @cotilleo_santcuu, que Instagram ja ha tancat i on es permetia que persones anònimes fessin comentaris sobre menors de l'entorn i on hi havien aparegut missatges, fotografies i vídeos. Llombart va presentar la denúncia aquest dilluns al vespre a la comissaria de Mossos de Sant Cugat del Vallès per un delicte de descobriment i revelació de secrets. Està previst que com a mínim cinc famílies més presentin durant aquest dimarts una ampliació de la mateixa.

Segons ha explicat Llombart a l'ACN, la seva filla, de 13 anys, li va comunicar l'existència del perfil aquest dilluns, quan ella en va tenir coneixement, donat que no té perfil propi a Instagram i no ho va saber fins que es va trobar amb companyes de classe que sí que en tenen.

"El cap de setmana un grup d'alumnes de l'institut va detectar que els seus noms apareixien al compte, ens ho van fer saber i vam poder comprovar que des d'allà es publicaven mentides, calúmnies, vexacions i difamacions sobre altres adolescents de Sant Cugat", ha detallat.

Els missatges originals s'havien publicat a la xarxa NGL.link, a través dels quals es pot escriure missatges que posteriorment es publiquen a Instgaram en forma d'història, de manera que té una durada limitada de 24 hores. "Vam fer captures de pantalla i vam denunciar el compte a Instagram perquè el tanquessin", afegeix el periodista.

Llombart apunta que hi ha una trentena d'alumnes, tant nens com nenes, que apareixen vexats al perfil, la majoria de l'institut Angeleta Ferrer, però també d'altres centres de la localitat vallesana. En aquest sentit, dilluns van traslladar la situació a la direcció de l'institut, que els va detallar que abordarien el cas.

Per tot plegat, Llombart va presentar denúncia dilluns a la comissaria local dels Mossos d'Esquadra, que van poder confirmar l'existència del perfil i del contingut abans que Instagram el tanqués. No obstant, assenyala que tenen constància que hi ha més perfils a la xarxa per agafar el relleu al clausurat on encara no s'hi ha publicat contingut, però que "estan preparats" per a fer-ho.

S'espera que al llarg d'aquest dimarts se sumin a la denúncia un mínim de cinc famílies més.

Hi ha una desena de perfils vinculats a Lleida

Aquest tipus de perfils s'han replicat també en poblacions com Lleida, Balaguer o Tàrrega. Malgrat la notícia de la denúncia d'avui, molts d'aquests perfils han sigut creats anys enrere.

Recorda, i molt, als anomenats Informer, en la dècada del 2010. Els comptes de xarxes socials conegudes com a "Informer" van sorgir com una tendència popular en diverses plataformes, principalment a Facebook i Instagram, durant la dècada de 2010. Aquests comptes es caracteritzaven per permetre als usuaris enviar missatges de manera anònima, els quals eren publicats pels administradors del compte. Generalment, es creaven al voltant de comunitats específiques com universitats, col·legis o grups d’interès particular. Els usuaris aprofitaven aquests comptes per compartir confessions, comentaris, crítiques i rumors sense revelar la seua identitat, fomentant tant l’entreteniment com la polèmica dins de les comunitats. Tanmateix, a causa de la naturalesa anònima de les publicacions, també van sorgir preocupacions sobre el ciberassetjament i la difusió d’informació falsa, el que va portar a debats sobre l’ètica i la responsabilitat d’aquestes plataformes

Avui no queda res d’aquestes plataformes, que van ser una moda passatgera.