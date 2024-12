La diòcesi de Lleida recapta 30.000 euros per als afectats per la dana a València

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les parròquies de la diòcesi de Lleida han recaptat més de 30.000 euros a través d’una col·lecta especial, el passat 24 de novembre, que destinaran a les víctimes del temporal que va arrasar part del País Valencià a finals d’octubre. Segons va apuntar el bisbat de Lleida, es tracta d’una xifra provisional que en els propers dies “podria créixer una mica més, ja que encara falta comptabilitzar les aportacions d’algunes comunitats”. Així mateix, la diòcesi lleidatana va voler expressar el seu agraïment per la generositat de la comunitat catòlica “davant del drama que estan patint milers de persones que han perdut familiars, amics o molts dels seus béns més preuats”, va afegir.

Abans, del 4 al 8 de novembre, la parròquia de Sant Llorenç de Lleida ja va portar a terme una recollida de material de primera necessitat per a les víctimes de la dana per iniciativa d’un jove del mateix centre de culte, Bernat. Entre el material que es va recaptar, hi havia aliments imperibles, aigua, caixes, escombres, mànegues o mascaretes, entre altres productes per retirar fang i runa. Per realitzar l’enviament, la parròquia va haver de posar un anunci per trobar una furgoneta que pogués transportar el material.