Menors víctimes d’abús sexual plasmen els seus sentiments en dibuixos

Publicat per Redacció Guissona Verificat per Creat: Actualitzat:

La Fundació Juvanteny implementa amb èxit un pla de "reparació" en el qual nenes i nens que han patit una agressió sexual expressen els seus sentiments més profunds a través de dibuixos. Els menors, d’entre 4 i 18 anys, autors d’aquestes il·lustracions, expressen en un full en blanc com s’asseguin en arribar a la Fundació, a Ripollet. Durant aquest primer contacte, se’ls demana que pintin en una meitat del paper el secret que han guardat durant tant temps (aquest secret que l’agressor sexual els ha inculcat com a una cosa que no poden explicar a ningú). Aquest exercici forma part d’un pla de treball dissenyat per la psicòloga argentina Cloé Madanes, que revela amb sorpresa l’habilitat d’aquests menors per transmetre, amb uns quants traços, l’infern que han viscut.

El programa de “reparació” conegut com a Abordatge Integral de l’Abús (AIDA) es duu a terme en aquesta fundació des de fa tres anys, dirigit a joves víctimes de delictes sexuals. Atenen aproximadament uns 200 nens i nenes cada any. Segons la presidenta de la fundació, Emilia Bosch, el que motiva a l’equip a continuar amb aquesta tasca és l’alt percentatge d’èxit que aconsegueixen, a més assegura que és molt més ràpid en comparació amb altres teràpies.