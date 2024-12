Vila Corona: l'essència del vi de muntanya en terres mil·lenàries

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les arrels del celler Vila Corona s'endinsen en les terres vermelloses i mil·lenàries de la Conca de Tremp, al cor del Pallars Jussà. Situat a Vilamitjana, sota l'empara de la imponent roca dels Nerets, aquest celler és un dels més veterans de la DO Costers del Segre i el pioner de la comarca en unir-s'hi. Una història que es remunta a més de tres segles enrere, quan els avantpassats d'Enric Vila Corona, actual impulsor del projecte, ja es dedicaven al cultiu de la vinya i l'elaboració del vi.

Enric Vila forma part de la primera promoció d'enòlegs formats a Falset a mitjans dels anys vuitanta. En una època en què el mercat internacional estava dominat pels vins francesos, Vila va apostar per varietats foranes adaptades al terreny local, com el Chardonnay, el Cabernet Sauvignon, el Merlot i, de manera pionera a Catalunya, el Riesling alemany. Una decisió audaç en un moment en què la majoria de cellers optaven pels cupatges per minimitzar riscos.

Els Llabustes: vins amb caràcter propi

Els cinc Llabustes que conformen el catàleg del celler són tota una declaració de principis. Uns vins monovarietals amb els quals Vila Corona busca transmetre l'essència de cada varietat i capturar tot allò que ha passat a la vinya durant cada temporada. Unes etiquetes que, a més, reten homenatge als antics habitants de la zona: els dinosaures i els neandertals que van poblar aquest territori fa milions d'anys.

Any rere any, els Llabustes de Vila Corona aconsegueixen captar les aromes típiques de cada varietat en un context sempre canviant: ametlla, plàtan i pinya per al Chardonnay; flors exòtiques, maracujà i fruites tropicals per al Riesling; prunes, mores i maduixes per als negres Ull de Llebre, Merlot i Cabernet Sauvignon. Uns vins frescos, amb força grau i molta acidesa, fidels a les característiques pròpies de la vinicultura tradicional de la Conca de Tremp.

Més de tres segles de tradició vitivinícola

Els documents més antics que es conserven de la relació entre la família Vila i la vinya es remunten al segle XVIII. D'aleshores ençà, hi ha registres constants que els avantpassats d'Enric Vila es van dedicar al cultiu de la vinya i l'elaboració del vi, una tradició que ni tan sols la fil·loxera, que va ser devastadora a la Conca de Tremp, va aconseguir estroncar.

Tu rai...: un homenatge als vins autòctons

En el catàleg de Vila Corona també hi trobem el Tu rai..., un cupatge de Monastrell, Garnatxa negra i Ull de Llebre que suposa un homenatge a la tradició vitivinícola de la comarca. Aquest vi, l'únic que no és monovarietal, està elaborat amb les varietats negres més plantades a la Conca abans que la fil·loxera ho arrasés tot. Un gir cap als orígens i els vins autòctons del Pallars Jussà.

subzona pallars - BLUE COLLECTORS