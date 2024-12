L’hostaleria es prepara per a un Nadal ple de reserves: 6 de cada 10 espanyols celebraran les festes en restaurants

Una taula de restaurant decorada per a les festes.Unsplash

La temporada nadalenca s’atansa i els restaurants de tot Espanya es preparen per a un augment significatiu en la demanda, segons revela un recent estudi realitzat per la plataforma de reserves europea TheFork. Les dades mostren que el 60% dels espanyols té previst celebrar almenys una de les grans festes nadalenques en un restaurant aquest any.

Entre les festivitats més populars per sortir a menjar fora hi ha el dinar de Reis, triat pel 57% dels enquestats, seguit del dinar de Nadal amb un 54% i el sopar de Nit de Cap d’Any amb un 48%. A més, s’espera que aquestes trobades siguin multitudinàries, ja que un 42% dels participants indica que es reuniran entre 6 i 10 persones i el 28% assenyala que seran més de 10 comensals.

Més disposició a gastar en celebracions gastronòmiques

L’estudi també revela que els espanyols estan disposats a destinar un pressupost més gran per a aquestes sortides nadalenques. Un 54% planeja gastar-se entre 25 i 50 euros per persona en cada un d’aquests dinars o sopars, mentre que el 29% té previst desemborsar entre 50 i 90 euros. Fins i tot hi ha un 10% que està disposat a gastar-se entre 90 i 150 euros per comensal.

Preferència per restaurants habituals i de categoria superior

A l’hora de triar el tipus de restaurant per a aquestes celebracions, l’estudi mostra una divisió entre aquells que optaran per establiments similars als que freqüenten habitualment (50%) i els que buscaran propostes gastronòmiques d’una gamma superior (47%). Això indica que, si bé molts prefereixen la familiaritat i confiança dels seus restaurants de sempre, també hi ha un important grup disposat a provar noves experiències culinàries en ocasions especials.

Reserves anticipades i preferència per plataformes digitals

Un altre aspecte destacat de l’estudi és la tendència dels espanyols a ser cada vegada més previsors a l’hora de reservar taula per a aquestes dates assenyalades. Segons les dades recollides per TheFork, el 52% farà les reserves amb més de dos setmanes d’antelació, mentre que el 36% ho farà en la setmana prèvia. Només un 10% deixarà les reserves per a les últimes 48 o 24 hores.

A més, la majoria dels comensals (50%) afirma que gestionarà les seues reserves a través de plataformes digitals com TheFork, davant un 43% que ho farà per telèfon o en la pàgina web del restaurant. Tot just un 4% té previst reservar de forma presencial a l’establiment.