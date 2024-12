Pla contra l'espera en dependència

Art com a teràpia per a persones cuidadores ■ L’antic convent de Santa Clara ha acollit vuit sessions (ahir va ser l’última) d’un taller d’art com a teràpia, dirigit per l’artterapeuta Maria Letizia Cipriani, per a una desena de person ... - ROGER BARRAGÁN

La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va presentar ahir un paquet de mesures per millorar la gestió del procés de reconeixement de la dependència i la discapacitat i reduir el temps d’espera. Segons les últimes dades publicades per la Generalitat corresponents al mes d’octubre d’aquest any, les persones que volen accedir als ajuts de dependència a les comarques lleidatanes han d’esperar, de mitjana, vuit mesos i mig (258 dies) des de la sol·licitud de valoració del grau fins a tenir un programa individual d’atenció (PIA). En el cas del reconeixement de la discapacitat, el mes de març l’espera se situava en un any.

El pla presentat per la conselleria té una dotació de 2,3 milions d’euros i posa l’accent a simplificar i digitalitzar processos i millorar les condicions dels equips professionals. Entre els problemes detectats, destaca que un 28% de les sol·licituds de dependència acaben sense grau reconegut, així com les dificultats per trobar professionals per als equips valoradors i l’existència d’un únic sistema de valoració per a la discapacitat en què coincideixen sol·licitants amb perfils i necessitats molt diferents.

Ja no caldrà presentar informes mèdics i el tràmit es podrà fer de manera online

Davant d’aquest panorama, el paquet de mesures inclou l’accés director a la informació sanitària a través del Visor Salut-Social, ja en funcionament, la qual cosa significa que s’ha eliminat la necessitat d’aportar informes mèdics del sistema públic a la sol·licitud de dependència. També el pla contempla formularis online més simples i de càrrega automàtica al sistema, que permetran reduir tràmits que encara es fan en paper, minimitzar errors i reduir terminis. Així mateix, hi haurà un nou simulador de la valoració del grau de dependència a disposició dels possibles beneficiaris i la càrrega automàtica dels acords PIA en el sistema. També es preveu una nova calculadora intel·ligent única per simplificar el càlcul dels costos i copagaments associats als PIA, a més del reforç dels equips del departament i de les Àrees Bàsiques de Serveis Socials, amb la millora de les condicions laborals dels professionals que fan les valoracions.

Altres mesures són un decret de valoracions de dependència i discapacitat per incorporar nous perfils de professionals i la introducció del triatge previ en les valoracions de la discapacitat o la possibilitat de fer-les sense visita en determinats casos.

Durant l’última dècada, gairebé s’han duplicat les sol·licituds de valoració de dependència a Catalunya i en el cas de la discapacitat, aquesta xifra ha augmentat un 85%.